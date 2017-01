Praha - Ve velkém stylu postoupili hokejisté Sparty do finále Ligy mistrů přes švédské Växjö, a pokud se ve stejné pohodě představí 7. února na ledě Frölundy, mohli by pomýšlet na celkový triumf.

"Myslím, že jsme to chtěli daleko více než oni. Od prvního do posledního hráče jsme do toho dali maximum. Měli jsme nastavenou dobrou taktiku. Necouvat před nimi, abychom jen nebránili, ale hrát normální zápas. Všichni do toho dali srdíčko a bylo vidět, jak moc chceme postoupit," řekl zkušený obránce Michal Barinka po úterním domácí vítězství 4:0.

Pražané avizovali, že na remízu, která by jim po úvodní výhře 2:1 stačila k postupu, nehodlají spoléhat. "Byla by strašná chyba, kdybychom začali jen bránit ten jednogólový náskok ze Švédska. Hráli jsme opravdu dobře a soupeři moc šancí ke skórování nedopřáli. A když už se do nějaké dostali, tak tam byl v brance 'Pepís', který chytal parádně," ocenil Barinka výkon Tomáše Pöpperleho mezi tyčemi.

Za jeden z klíčových okamžiků označil dvě ubráněná oslabení v krátkém sledu na začátku utkání za bezbrankového stavu. "Dalším byl pak ten první gól, díky kterému to z nás trošku spadlo a od té chvíle už jsme jeli strojově za postupem. Pohlídali jsme si to," řekl Barinka.

Postup začal nabývat konkrétních obrysů v polovině utkání, kdy se právě mistr světa z roku 2010 zapsal mezi střelce trošku kuriózně obloučkem při pokusu od modré čáry. "Lízlo to hokejku bránícího hráče těsně přede mnou a krásně to tam zapadlo. Ale to mi bylo úplně jedno, jestli to něco lízlo, nebo ne. Já byl strašně šťastný, že to tam spadlo," smál se Barinka.

Ligu mistrů považuje za velmi kvalitní soutěž. "A je hodně cenné, kam se nám podařilo postoupit, protože jsme v play off potkali samé výborné týmy. Je to určitě i pro diváky zajímavé porovnání mezi těmi ligami. A já jsem rád, že se postupně naučili na Ligu mistrů chodit," připomněl nárůst v návštěvnosti, která s Växjö přesáhla 12 tisíc diváků.

Přestože sparťané v sezoně své fanoušky párkrát zklamali, na evropské scéně ukázali svou sílu. "Jsou to úplně jiné zápasy. Přijede soupeř, který chce hrát hokej a ne aby jen bránil, což si myslím, že nám vyhovuje. Řadil bych to k těm hodně kvalitním utkáním extraligy, kdy přijede někdo silný a je to vyhecované. To je pak na podobné úrovni a šplhá se to vysoko i rychlostí," řekl Barinka.

S obhájcem trofeje Frölundou, úřadujícím švédským šampionem a lídrem domácí soutěže, očekává styl hokeje jako v semifinále. "Podobně jako v případě Växjö jde o špičkové mužstvo. A já se na to hrozně těším. Chceme si to užít, ale dotáhnout to až do konce a vyhrát," prohlásil Barinka.