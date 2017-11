Liberec - Hokejový útočník Marek Kvapil při návratu do extraligy po konci angažmá v Chabarovsku zvolil Liberec, který v dubnu pomohl v dresu Komety Brno ve finále sesadit z trůnu. Pro Bílé Tygry se rozhodl i přesto, že měl nabídku od Komety. Dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2010 věří, že pomůže aktuálně jedenáctému týmu zpět na přední pozice.

"Nějaký zájem od Komety byl. Já jsem chtěl změnu, takže to takhle skončilo," řekl dnes Kvapil novinářům. "Jsem rád, že jsem se domluvil tady, protože je to kvalitní klub. Všechno kolem je na vysoké úrovni, takže jsem spokojený. Pro Liberec rozhodlo víc věcí. I to, jak klub vedou poslední roky. Měli úspěchy. I město se mi líbí," pochvaluje si.

Po minulé sezoně zamířil Kvapil po roce stráveném v Brně zpět do KHL, kde předtím strávil pět let v Dynamu Moskva, Čerepovci, Záhřebu a Nižněkamsku. Za Chabarovsk ale sehrál jen 11 utkání, v kterých vstřelil jednu branku. Dvojnásobný vítěz Gagarinova poháru z let 2012 a 2013 s Dynamem podle svých slov sám neví, proč mu tentokrát angažmá nevyšlo.

"Bylo to tam takové složité. Od prvního zápasu jsem nějak cítil, že to není ideální a pak už se to jen stupňovalo. Asi jsem nedokázal zlomit tu atmosféru. Prostě to nevyšlo, někdy to tak bývá. Stalo se mi to poprvé, ale takový je hokejový život," uvedl Kvapil.

Přestože měl nabídky i ze zahraničí, zvolil návrat do extraligy a upsal se Liberci na tři roky. "Nechtěl jsem se zase někde protloukat a zkoušet to. Chtěl jsem se víceméně už vrátit do Čech. O zájmu Liberce jsem se dozvěděl tak před dvěma týdny," řekl bývalý hráč Slavie a Vítkovic.

Je rád, že má po měsíční pauze o dalším působení jasno. "Bylo to docela dlouhé. Už jsem byl nervózní a těšil jsem se na led," uvedl.

Podobně dlouhou pauzu v sezoně ještě nezažil. "Ani zranění jsem takhle dlouhé nikdy neměl. První týden jsem si odpočinul a nic jsem nedělal. Pak jsem začal chodit individuálně na led, furt jsem čekal, jestli někam půjdu. Nakonec se to protáhlo na měsíc, ale odpočinul jsem si a těším se, až zase naskočím," podotkl Kvapil.

S novými spoluhráči dnes absolvoval už třetí trénink. "Všechno zatím klape super. Kluci mě přijali do kabiny výborně. Doufám, že zapadnu do týmu a splním to, co se ode mě očekává," prohlásil.

Nevidí problém v tom, že oproti minulým dvěma sezonám není Liberec na špici extraligy. "Viděl jsem poslední zápasy na internetu a hokej byl výborný. To, že je teď Liberec níž, neodpovídá tomu, jakou má kvalitu," míní. Uvědomuje si, že má týmu pomoci vzhůru. "Ale nějaký tlak si nepřipouštím. Samozřejmě vím, že se ode mě něco očekává, ale v zápase na to nemyslím a každé střídání budu hrát to, co umím."

V šatně potkal i dobře známé tváře. "Spoustu kluků znám z reprezentací a taky jsem hrál s Lukášem Krenželokem ve 'Vítkách'," podotkl Kvapil. Narážky na finálovou bitvu z minulé sezony podle něj žádné nezazněly.

V přípravě s týmem se cítí i po pauze výborně. "Myslel jsem, že to bude na ledě horší, hlavně fyzicky. Ale trošku jsem v osobním volnu trénoval, takže to je v pohodě," uvedl Kvapil, který naskočí ve středu proti Spartě. "Doufám, že vyjde hned ten první zápas, ať to ze mě spadne a pak už to snad půjde. Samozřejmě proti Spartě to bude prestižní, ale je jedno, proti komu to je. Já se těším na premiéru jako takovou," dodal.