Teplice - Útočník Josef Šural pomohl fotbalistům Sparty dvěma góly k vysoké výhře 4:0 a ukončení nepříznivé série v Teplicích. Kapitán letenského celku však přesto nebyl po dnešním duelu 4. kola první ligy úplně spokojený, protože chtěl vyhrát ještě větším rozdílem.

Šural otevřel skóre už ve druhé minutě, kdy se prosadil hlavou centru Nicolaeho Stanciua. V 17. minutě si oba spolupráci zopakovali a Sparta vedla 2:0. Pro českého reprezentanta šlo o první góly v nové ligové sezoně a úvodní branka navíc byla jubilejním 50. zásahem v nejvyšší soutěži.

"Byl to super start. Do Teplic jsme jeli s pokorou, protože jsme věděli, že se tu hrozně dlouho nevyhrálo," připomněl Šural před novináři pětizápasovou sérii, která se táhla od května 2013. "Nakonec se podařilo rozhodnout už v první půli a to je skvělé," dodal.

Sparta do poločasu přidala ještě další dva góly zásluhou Martina Frýdka a Stanciua, ale po změně stran vyšla naprázdno. "Já osobně jsem vyhrát ještě víc, bohužel se to nepovedlo. Jsem rád, že jsme druhý poločas uhráli s nulou vzadu, bohužel další góly jsme nepřidali. I ta nula je ovšem cenná," řekl Šural.

"Soupeř po druhé brance asi odpadl psychicky. Pak se životně trefil Frýďas a to je asi úplně zlomilo. Pak už to asi hlavou úplně nedávali," přidal Šural. "Proti Slovácku jsme v minulém kole góly nedávali, teď nám tam spadlo úplně všechno, takže jsme spokojení," prohlásil.

Podle Šurala Spartě ke čtyřem výhrám v úvodu ligy pomohlo také stabilizování základní jedenáctky, která nastoupila ve stejném složení potřetí za sebou. "Samozřejmě, je to příjemnější. Navíc nám docela sedlo rozestavení 4-4-2, kdy jeden útočník pomáhá středovým hráčům. Snad v takových výkonech budeme pokračovat," uvedl.