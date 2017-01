Praha - Do pátku zemřelo na chřipku v aktuální sezoně v Česku devět lidí, z toho šest na Vysočině. Závažných případů chřipky se za sezonu objevily desítky. Počet všech nemocných s akutními respiračními nemocemi včetně chřipky na přelomu roku výrazně stoupl a minulý pátek odborníci uvedli, že zemi zasáhla plošná chřipková epidemie. Nemocnice proto postupně omezují návštěvy a stát zakázal vývoz léku proti chřipce Tamiflu.

Od začátku sezony do 6. ledna se v Česku objevilo podle dnešní zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 35 závažných případů chřipky. Většina z nich postihla lidi starší 60 let a devět pacientů zemřelo. Nejvíce úmrtí hlásí Vysočina, kde chřipce podlehlo šest lidí. Další dva lidi zabila chřipka v Olomouckém kraji a jednoho člověka v Praze.

Nejvyšší počty nemocných jsou podle SZÚ nyní hlášeny z krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Vysočiny a Olomouckého. Nejvíce nemocných, a to 3479 na 100.000 obyvatel, je u dětí do pěti let, ale nejrychleji přibývá případů u lidí ve věku nad 60 let.

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními či chřipkou výrazně stoupl v prvním lednovém týdnu na 1528 nemocných na 100.000 obyvatel. Proti poslednímu prosincovému týdnu přibylo nemocných o 49 procent, ale podle odborníků se lidé o Vánocích léčili hlavně doma. Hygienici proto srovnali počet nemocných i s předvánočním týdnem, a v tomto případě nárůst dosáhl 12 procent. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula minulý pátek oznámil, že v celém Česku tak již je plošná chřipková epidemie.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že kvůli epidemii až do odvolání zakázalo vývoz léku Tamiflu, který se používá proti chřipce. Zásoby Tamiflu jsou podle úřadu sice dostatečné, ale vývoz či prodej do zahraničí by mohl dostupnost léku omezit.

V souvislosti s chřipkovou epidemií se také množí zákazy návštěv v nemocnicích po celé republice. Třeba na Vysočině byly pro návštěvy až do odvolání uzavřeny všechny nemocnice v kraji s výjimkou Nového Města na Moravě a většina domovů pro seniory a ústavů sociální péče. I většina nemocnic v Olomouckém kraji zakázala či omezila návštěvy a dnes zavedla preventivní opatření také Jesenická nemocnice.

Dnes vyhlásily zákaz rovněž nemocnice v Třinci na Frýdecko-Místecku a ve Frýdku-Místku, v některých dalších zařízeních v Moravskoslezském kraji už omezení platí. Od úterý pak bude pro návštěvy uzavřeno všech pět nemocnic Pardubického kraje - v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách. Ve stejný den začne zákaz platit i ve Vsetínské nemocnici ve Zlínském kraji, ostatní nemocnice v regionu se pro zákaz rozhodly v pátek. Od čtvrtka chystá zákaz strakonická nemocnice a už před několika dny zakázaly návštěvy na jihu Čech nemocnice v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a Táboře.