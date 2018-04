Mladá Boleslav - Smíšené pocity měl fotbalový útočník Jablonce Jan Chramosta během dnešního ligového utkání v Mladé Boleslavi, protože poprvé nastoupil proti týmu, kde strávil většinu své kariéry a za který odehrál 182 ligových zápasů a dal 49 branek. Potěšilo ho i přivítání fanoušků, takže nakonec jediným negativem je, že se spoluhráči neprodloužil vítěznou sérii a odvezl si jen bod za remízu 1:1.

"Jednoznačně to byl pro mě zvláštní zápas. Při nástupu na hřiště jako soupeř Boleslavi jsem měl smíšené pocity. Ale takový je fotbal a podobné situace přináší," řekl Chramosta po utkání novinářům. Dosud totiž strávil jen rok v Plzni, kde ale proti Boleslavi nenastoupil. Stalo se tak až po jeho zimním přestupu do Jablonce.

"Přivítání od bývalých spoluhráčů bylo dobré. I od diváků, kteří vyvolávali mé jméno. Nezapomněli, co jsem tu odvedl. Za to jim patří velký dík. Moc jsem se sem těšil. Jen jsem doufal, že si odvezeme tři body, což se bohužel nepodařilo," hodnotil.

Bod nakonec bral, ale jen proto, že Martin Doležal vyrovnal až v závěru. "Z toho pohledu to brát musíme, ale průběhu utkání to moc neodpovídá. Celé utkání jsem byli lepší, Boleslav toho moc neměla, jen ten roh, kdy došlo k naší fatální chybě. Boleslav to sice zahrála dobře, ale my jsme se zvlášť na tyto situace hodně připravovali a že tam vypluje hráč takhle sám, to je pro mě nepochopitelné," řekl Chramosta k inkasovanému gólu od Antonína Křapky.

"Oni se jinak soustředili jen na dlouhé nákopy. My sice také neměli moc šancí, ale tlačili jsme. Naštěstí byl fotbal dnes spravedlivý a vyrovnali jsme," dodal Chramosta.

Ztráta ho mrzela o to více, že Slavia svůj dnešní zápas zvládla a na druhé příčce odskočila Jablonci na pět bodů. "Po té vítězné sérii jsme už po druhé příčce pošilhávali. Dnes však konkurence vyhrála. Ale i bod je z Boleslavi dobrý. I když se jim doma nedaří, tak po změně trenéra se zvedli a nehrajou špatně," ocenil bývalé spoluhráče.

Sám nečekal, že po zimním přestupu do Jablonce si až tak polepší a pojede s týmem na vítězné vlně. "To ne. Ona to byla trochu akce kulový blesk. Já s tím přestupem vůbec nepočítal, ale teď jsem rád, že jsem tady. Ještě jsme neprohráli, to je pozitivní. Jsem spokojený," dodal.