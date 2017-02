Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSSD) věří, že vláda dnes podpoří poslanecký návrh na změnu ústavního zákona o bezpečnosti, který by měl nově majitelům legálně držených zbraní dát právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka. Chovanec to před jednáním kabinetu řekl novinářům. Před Úřadem vlády ho podpořili členové Českomoravské myslivecké jednoty a legálních držitelů zbraní, kteří vládě předali petici s 50.000 podpisy.

Chovanec řekl, že má pro svůj návrh podporu sociálnědemokratických ministrů. "Uvidíme, jak se zachovají kolegové z hnutí ANO, kteří to opět vzali jako politický souboj," podotkl Chovanec. Připomněl, že i když vláda k ústavnímu zákonu vydá pozitivní nebo neutrální stanovisko, tak rozhodovat se bude hlasováním ve Sněmovně. "Pevně doufám, že to projde a že v Poslanecké sněmovně získáme dost hlasů na to, aby to získalo podporu," dodal Chovanec.

Ministři spravedlnosti Robert Pelikán a životního prostředí Richard Brabec (oba ANO) se změnou ústavního zákona nesouhlasí. "Ústavní změnu považuji za velmi nebezpečnou, nedomyšlenou, byl bych velice nerad, kdyby byla," řekl Pelikán před jednáním vlády.

Chovanec dnes opět připustil, že návrh je částečně reakcí na směrnici EU, která má zpřísnit podmínky pro držení zbraní. Novela má podle ministra ochránit přísné a fungující tuzemské zákony.

Upozornil, že pokud evropská směrnice projde v "nejhrubší" podobě, tak vnitro podá žalobu. Nyní se připravují podklady pro její případné podání. "Na začátku to byl možná dobrý úmysl, ale to provedení je za školní známku pět mínus," komentoval směrnici Chovanec. Směrnice se nelíbí ani ministrovi Brabcovi. "Evropskou normu opravdu považuji za špatnou a zbytečnou, za něco, co není podle mého názoru nezbytné," uvedl Brabec.

Na evropskou směrnici a změnu ústavního zákona reaguje i petice, kterou dnes Úřad vlády obdržel. "Ústavní právo na zbraň není nic jiného než ochrana našeho dobrého zákona o zbraních a střelivu. Nikdo neříká, aby se lidi ozbrojovali nebo aby se rozdávali zbraně," řekl ČTK Bohumil Straka z Českomoravské myslivecké jednoty.