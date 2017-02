Praha - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) musí podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) předložit analýzu k tomu, proč nechce uposlechnout usnesení Sněmovny ohledně olomouckého vrchního státního zastupitelství. Chovanec dnes v pořadu Partie televize Prima řekl, že odmítnout usnesení "na první dobrou" je jasným důkazem neúcty k parlamentnímu systému.

Sněmovna po čtvrteční debatě k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k reorganizaci policie schválila usnesení, podle něhož by se vláda měla zabývat situací na olomouckém vrchním státním zastupitelství. Komise totiž zkritizovala olomoucké žalobce za to, že v souvislosti s policejní reformou vypustili některé neověřené a nepravdivé informace, čímž aktivně vstoupili do politického života. Nejvyšší státní zástupce následně uvedl, že výměnu podřízených nechystá. Stejné stanovisko zaujal i Pelikán.

"Pan kolega Pelikán naštěstí znovu nerezignoval," řekl dnes Chovanec v narážce na to, že ministr dříve kvůli reorganizaci policie zvažoval další setrvání ve funkci. "Takže doufám, že se nějakým způsobem popere s usnesením Poslanecké sněmovny. Pokud ho chce odmítnout, tak musí dát jasně na stůl relevantní důkazy, proč - nějakou analýzu, kterou zpracuje, kde vyvrátí to, co Sněmovna chce. Není možné to odmítnout a priori hned první den takzvaně na první dobrou, říct: 'Já to dělat nebudu'," prohlásil ministr vnitra.

S tím, že by vláda, potažmo Pelikán či nejvyšší státní zástupce, měli na základě zjištění sněmovní komise učinit konkrétní krok, souhlasil i druhý host pořadu, místopředseda ODS Martin Kupka. "Bylo konstatováno, že vrchní státní zastupitelství porušilo základní pravidla - presumpci neviny, zásadu zdrženlivosti a celou řadu dalších věcí," upozornil.

Závěry komise znovu vyostřily vztahy v koalici, předseda ANO Andrej Babiš je označil za šaškárnu. "Odmítám, že bychom se měli ještě osm měsíců hádat a neposunout někam zákony, které tato země potřebuje. Pokud by se atmosféra nezměnila, je to na debatu v koaliční radě," řekl k tomu dnes Chovanec. "Koaliční rada je ve středu, já předpokládám, že tam si řekneme, co vlastně chceme, jaké jsou priority na zbývajících osm měsíců," doplnil.

Zároveň však uvedl, že si nechal zpracovat mediální analýzu, podle níž se celou kauzu kolem reorganizace policie snažily rozpoutat a ohýbat Babišem vlastněné deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. "Vidím to jako zjevnou snahu hnutí ANO zneužít to k politickému boji," zopakoval s tím, že analýzu rozdá příští týden poslancům.

Chovanec podá ústavní zákon ke zbraním jako poslanecký návrh

Ústavní zákon, který dává majitelům legálně držených zbraní právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka, podá ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) jako poslanecký návrh. Chce tak zajistit, že se zákon stihne projednat ještě v tomto volebním období Sněmovny. Uvedl to dnes v pořadu televize Prima Partie.

"My jsme měli debatu s panem premiérem a dalšími kolegy z vlády. Protože čas kvapí a vláda má před sebou několik měsíců činnosti a do toho vstoupí volební kampaň, tak jsme se dohodli, že to podáme jako poslanecký návrh," vysvětlil Chovanec. "Chceme tím ušetřit čas, abychom byli schopni ten zákon projednat," dodal.

Podle ministra už je návrh podepsaný a podpisy má u sebe předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Roman Váňa (ČSSD). Vedle poslanců sociální demokracie podle Chovance návrh podepsali i zákonodárci z ostatních sněmovních stran s výjimkou TOP 09.

Chovanec zdůraznil, že důsledkem zákona nemá být to, aby měl každý člověk v Česku zbraň.Smysl normy se lidem snaží vysvětlit ve videu nazvaném "Bezpečná země, nebo Divoký západ?". "Legální držitelé zbraní, kteří jsou proškoleni, se stanou součástí bezpečnosti země. Budou se do ní zapojovat stejně tak, jako se do ní zapojují například aktivní zálohy české armády," uvádí v něm k podstatě návrhu. "Nechceme zvýšit počet zbraní mezi lidmi ani zjednodušit přístup k nim," tvrdí a dodává, že ten, kdo použije zbraň mimo nutnou obranu nebo krajní nouzi, bude i nadále trestán.

Návrh chce umožnit lidem bránit se mimo jiné proti teroristům například při útocích nákladními automobily, které se loni staly v Nice a v Berlíně. V okamžiku takových útoků mají státní orgány podle Chovance jen omezené možnosti účinně a rychle zabránit ztrátám na životech a dalším škodám. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) už dříve uvedl, že Chovancův návrh je "neuvěřitelně podivný a absurdní". K takovému kroku podle Pelikána přistupuje stát, když zcela selhávají jeho bezpečnostní opatření.