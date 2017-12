Praha - Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) odmítl, že by on nebo ČSSD měl dostávat úplatky, které souvisejí s kauzou kolem České pošty. Chovanec dnes jako svědek vypovídal před pražským městským soudem, který rozplétá případ podnikatele Lukáše Čadka a sociálního demokrata Kamila Choce týkající se korupce a podvodu. Případ v roce 2015 rozbouřil politickou scénu. Vládní koalice si tehdy vysvětlovala situaci na jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu.

Policie Čadka obvinila z korupce poté, co tvrdil, že po něm Choc chtěl třímilionový úplatek za urovnání sporu s poštou. V médiích se objevovaly informace, že milion měl jít sociální demokracii a dva miliony Chovancovi. Vyšetřování ale neprokázalo, že Chovanec v případu figuroval. Policisté tehdy obvinili s Čadkem i Choce, který kvůli tomu má pozastavené členství v ČSSD.

Chovanec před soudem uvedl, že Choce poprvé viděl až při soudním jednání. "Složitě se mi vysvětluje, že neznám člena sociální demokracie, ale je jich tam 20.000 a pana Choce jsem viděl poprvé v životě," uvedl Chovanec, který je nyní zastupujícím předsedou sociální demokracie.

Před soudem řekl, že "má svědomí čisté". "Žádné úplatky jsme nepožadovali, doufám, že se to celé u soudu objasní," doplnil později v rozhovoru s novináři Chovanec. Uvedl také, že případ považuje za životní chybu. Tvrdí, že chtěl pomoct Čadkovi, který v médiích zveřejnil svojí verzi příběhu, podle které mu podnikání s poštou zničilo život.

Tehdejší ministr se kvůli tomu s Čadkem setkal, na schůzce byl také šéf České pošty Martin Elkán. Čadek sliboval, že přinese důkazy o tom, že je v právu. Čadek však podle něj důkazy nikdy nepřinesl a později ho začala vyšetřovat policie.

Čadek byl obviněn z korupce a později také z podvodu. Podal totiž na Českou poštu trestní oznámení a kvůli obchodnímu sporu po ní požadoval 27 milionů korun. Podle detektivů si ale důkazy o nároku na peníze vymyslel a falšoval i klíčové e-maily.

Čadek vinu opakovaně odmítá. Na poštách prodával šicí boxy nebo drobné hračky a sortiment chtěl rozšířit. Podle pošty nabízel Čadek prodej dárkových poukázek, což ale jevilo známky loterie, ke které neměl podnikatel oprávnění, a i proto ze zakázky sešlo. Pošta v minulosti uvedla, že smlouvu na takový sortiment s Čadkem nikdy neuzavřela.

Případem se předloni v létě zabývalo také předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Podle Chovance se tam musela objasnit situace kolem České pošty a dokázat, že celá kauza je umělá. "Pokud bychom to nevysvětlili, byl by to můj konec ve funkci," uvedl Chovanec.

O několik týdnu později se v médiích objevila fotomontáž, na které byl Chovanec vyobrazen s nahou dívkou. Jeho trestní oznámení v této souvislosti policie odložila. "Už se k tomu nechci vracet, byť víceméně vím, jak a proč to vzniklo. Byla to součást konkurenčního politického boje a ten politický boj pokračoval celé tři roky. To je život a to je česká politika," řekl dnes ČTK Chovanec.