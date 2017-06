Praha - Úzké vedení sociální demokracie dnes bude řešit, zda vymění volebního lídra. Ministr vnitra a první místopředseda strany Milan Chovanec chce, aby se za ním strana sjednotila. Doufá také v to, že předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka neskončí v politice. Chovanec to dnes řekl ČTK a České televizi před jednáním vlády.

Po dnešním odpoledním jednání politického grémia ČSSD by mělo být definitivně jasno, zda sociální demokracii a její kampaň do letošních sněmovních voleb povede i nadále Sobotka. Spekulace o tom, že by se mohl Sobotka vzdát funkce předsedy ČSSD či volebního lídra, zesílily v posledních dnech, Sobotka se k nim ale dosud nevyjádřil.

Chovanec dnes uvedl, že v minulých dvou týdnech se Sobotkou několikrát debatoval. "Všechny debaty byly racionální a všechny směřovaly k tomu, co je výhodné pro sociální demokracii," uvedl Chovanec. Podle něj dnes na grémium Sobotka přijde s návrhem, který si dobře rozmyslel a který je rozumný. "Jsem zvědav s čím přijde, byť to tuším," řekl Chovanec.

Sobotka dnes krátce novinářům řekl, že grémiu bude jednat o tom, v jaké je strana kondici krátce před volbami. "Očekávám hlubokou a zásadní debatu v užším vedení strany, co můžeme udělat všechno pro to, abychom zlepšili pozice sociální demokracie před parlamentními volbami," řekl Sobotka.

Chovanec příliš nechtěl před jednáním grémia odpovídat na dotazy, zda by měl Sobotka zůstat předsedou strany, nebo zda je připraven nahradit ho ve vedení ČSSD. ČSSD podle něj potřebuje přestat řešit vnitřní problémy veřejně. "Pokud budeme řešit sami sebe tak ani těch deset procent, které dnes v průzkumech máme, nemusí být konečných směrem dolů," poznamenal Chovanec.

Zdůraznil, že se strana musí za volebním lídrem sjednotit. "Pro nás je zásadní, aby se strana sjednotila za novým lídrem, ať to bude, kdo to bude, abychom konečně vyšli dopředu," řekl Chovanec. Podle něj je debata uvnitř strany odlišná od toho, jak ji popisují média. "Primární je to, že se Bohuslav Sobotka rozhodl vést uvnitř strany debatu o tom, co je pro sociální demokracii nejlepší," dodal Chovanec.

Chovanec také doufá v to, že Sobotka například neoznámí konec v politice. Podle něj by to byla obrovská škoda. Svého předsedu považuje za nejlepšího premiéra za posledních 20 let. "On je můj předseda, on získal mandát na sjezdu a je to předseda, který zvažuje jednu jedinou věc, co je vhodné pro stranu, a ne pro něj, a za to si ho vážím," prohlásil Chovanec.

Grémium ČSSD jednalo už minulý týden a podle zákulisních informací se přiklonilo spíš k tomu, že by Sobotka měl zůstat. Sociální demokracie v sobotu pořádá programovou konferenci, kde chce představit své klíčové plány a odstartovat kampaň do sněmovních voleb. Formálně se jedná o zasedání ústředního výkonného výboru, který jako jediný může předsedu a místopředsedy podle stanov ČSSD odvolat.

Podle spekulací by mohla ČSSD na sérii několika nepříznivých předvolebních průzkumů, z nichž poslední jí přisoudil jen desetiprocentní zisk a čtvrté místo za ANO, ODS a KSČM, reagovat nástupem statutárního místopředsedy Milana Chovance do čela strany, hlavní tváří kampaně by se mohl stát další z místopředsedů Lubomír Zaorálek.

Právě o místopředsedovi pro programové otázky Zaorálkovi se hovoří nejčastěji v té souvislosti, že by se v případě Sobotkova odchodu mohl stát volebním lídrem ČSSD. Zaorálek je jedničkou na kandidátce sociálních demokratů v Moravskoslezském kraji a ve straně má velkou podporu. Na březnovém sjezdu získal nejvíc hlasů delegátů. Lídr plzeňské kandidátky Chovanec je naopak jako první místopředseda automaticky náhradníkem, pokud by Sobotka odstoupil z funkce předsedy.

Sobotka obhájil roli šéfa ČSSD v březnu se ziskem 67 procent hlasů na stranickém sjezdu v Brně, kde neměl protikandidáta. Podle zdroje ČTK blízkého Lidovému domu nic v kalendáři premiéra nenaznačuje, že by se mínil z vedení strany či kampaně stáhnout. I nejbližší spolupracovníky však Sobotka překvapil například začátkem května, když namísto očekávaného odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) oznámil kvůli kauze s jednokorunovými dluhopisy demisi celého kabinetu.

Premiér odmítá jakékoliv spekulace komentovat a podle mluvčího ČSSD Mikuláše Klanga žádný komentář neposkytne až do schůzky úzkého vedení sociální demokracie, které je v plánu ve středu odpoledne v Lidovém domě. Totéž ČTK sdělil i mluvčí vlády Martin Ayrer. "Pokud jde o předvolební pozici sociální demokracie, určitě o tom bude hluboce a poctivě diskutovat politické grémium. Předpokládám, že po schůzi politického grémia budeme veřejnost informovat," řekl dnes Sobotka.

ČSSD v sobotu pořádá programovou konferenci, kde chce představit své klíčové plány a odstartovat kampaň do sněmovních voleb. Formálně se jedná o zasedání ústředního výkonného výboru, který jako jediný může předsedu a místopředsedy podle stanov ČSSD odvolat. Jedná se o početný orgán, který se schází alespoň třikrát za rok a řídí stranu mezi sjezdy. Pokud by alespoň tři pětiny členů výboru vyslovily nedůvěru některému členovi předsednictva, znamená to jeho odvolání. Výbor pak zvolí náhradníka, u předsedy ale takovou pravomoc nemá. Podle Klanga bude ale náplní zasedání jen diskuse a schválení programu.