Záhřeb - Chorvatsko zažilo loni rekordní turistickou sezonu. Celkem zemi u Jaderského moře navštívilo 18,5 milionu turistů, o 13 procent více než před rokem. Počet přenocování pak stoupl o 12 procent na 102 milionů. Podle chorvatského ministerstva pro cestovní ruch jsou tyto výsledky "historické", napsala agentura APA. Chorvatsko je již dvě desetiletí nejpopulárnější turistickou destinací pro české občany.

Ministr pro cestovní ruch Gari Capelli dodal, že příjmy z cestovního ruchu by se za loňský rok měly pohybovat kolem 11 miliard eur (280,9 miliardy Kč). To by znamenalo meziroční nárůst o osm až deset procent. Podle údajů chorvatské centrální banky HNB za prvních devět měsíců loňského roku příjmy z turistiky stouply o deset procent na 8,7 miliardy eur.

Ze zahraničí přijelo loni 16,5 milionu turistů, o 19 procent více než v roce 2016. Počet jejich přenocování stoupl o 12 procent na 90 milionů. Počet přenocování místních turistů se zvýšil o 14 procent na 12 milionů.

Nejvíce bylo turistů z Německa (20,7 milionu přenocování). Následovali Slovinci (10,1 milionu), Rakušané (7,6 milionu), Poláci (6,3 milionu) a Češi (5,4 milionu).

Největšími destinacemi podle počtu přenocování byly Dubrovník a Rovinj. Téměř čtvrtinou se na celkovém počtu přenocování podílely ostrovy, z nichž nejpopulárnější jsou Krk, Pag a Losinj.

Cestovní ruch se na hrubém domácím produktu země podílí 18 procenty. Přímo či nepřímo zaměstnává 150.000 osob.