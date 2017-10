Záhřeb - Chorvatsko si dnes připomíná jeden ze svých nejznámějších vynálezů - kravatu. Ta má původ v uniformě chorvatských vojáků ze 17. století, kteří módní doplněk v roce 1635 přinesli na dvůr francouzského krále Ludvíka XIII. V Záhřebu se v rámci oslav Světového dne kravaty konaly historické vojenské průvody a na sochách v metropoli se objevili předchůdci dnešních kravat, charakteristické červené šátky žoldáků. Informuje o tom server Croatia Week.

Na náměstí u záhřebské katedrály má takzvaný "kravatový pluk" provést symbolické střídání stráží. Ve Francouzském institutu hlavního města se v listopadu uskuteční výstava na počest 350. výročí pojmenování dnes již světoznámého pánského módního doplňku.

Termín "kravata" (francouzsky la cravatte) vznikl postupným přerodem z francouzského označení pro Chorvata (le Croat). Příbuznost anglických slovíček "Croat" a "cravat" pak potvrzuje oxfordský slovník angličtiny, který připomíná, že ještě v roce 1752 rozlišení dvou významů neexistovalo. "Oddíly jsou plné Kravatů, Tatarů, Husarů a Kozáků," (The troops are filled with Cravates and Tartars, Hussars and Cossacs) napsal tehdy skotský filosof David Hume.