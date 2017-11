Praha - Fotbalisté Chorvatska v úvodním utkání evropské části baráže v Záhřebu rozstříleli 4:1 Řecko a přiblížili se postupu na mistrovství světa. Ve druhém čtvrtečním utkání Švýcarsko zvítězilo díky diskutabilní penaltě 1:0 v Severním Irsku. Odvety jsou na programu v neděli.

Chorvatsko o vysoké výhře rozhodlo už v prvním poločase, který díky penaltě Modriče a brankám Kaliniče s Perišičem vyhrálo 3:1, a jako druhý tým v historii baráže dokázalo dát v úvodním dějství tři góly. Před ním se to v roce 1997 povedlo Jugoslávii v duelech s Maďarskem dokonce dvakrát.

Krátce po přestávce přidal čtvrtý gól Kramarič a Chorvatsko je na nejlepší cestě udržet si stoprocentní barážovou úspěšnost. Z play off už dvakrát postoupilo na mistrovství světa (1998 a 2014) a dvakrát na evropský šampionát (2004 a 2012).

Za Řecko se prosadil pouze Papasthopulos, který po půlhodině hry snížil na 1:2. Zápas se také po dohodě obou svazů hrál bez hostujících fanoušků a stejné opatření bude provázet i odvetu v neděli v Aténách.

"Chtěli jsme útočit po stranách a to se vyplatilo. Stejně jako docela odvážné rozestavení s Modričem víc vpředu a obránci, kteří podporovali útok," prohlásil trenér Chorvatska Zlatko Dalič. "Už teď ale musíme myslet na to, abychom nepodcenili odvetu a přistoupili k ní tak, jako by skóre bylo 0:0," dodal.

Jedinou branku Švýcarska dal v 58. minutě z penalty Rodríguez. Severní Irsko, které v kvalifikační skupině skončilo i před českou reprezentací, však může cítit křivdu, protože rumunský rozhodčí Hategan velmi přísně posoudil hraní rukou Corryho Evanse. Irský obránce navíc dostal žlutou kartu a přijde o odvetu.

"Znechutilo mě rozhodnutí i žlutá karta. Byl to klíčový okamžik zápasu," řekl trenér Severního Irska Michael O'Neill. "Rozhodčímu nikdo nepřekážel ve výhledu. Corry neměl ruku v nepřirozené poloze, měl ji u těla. Navíc ho míč spíš trefil do zad než kamkoliv jinam. Dokonce jsem myslel, že rozhodčí písknul faul, nebo ofsajd, protože ruku nikdo nereklamoval," dodal.

Baráž evropské části kvalifikace MS - úvodní utkání:

--------

Záhřeb: Chorvatsko - Řecko 4:1 (3:1)

Branky: 13. Modrič z pen., 19. Kalinič, 33. Perišič, 49. Kramarič - 30. Papasthopulos.

Severní Irsko - Švýcarsko 0:1 (0:0)

Branka: 58. Rodríguez z pen.