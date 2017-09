Chomutov - Hokejisté Chomutova po historickém postupu do semifinále z minulé sezony zůstávají s cíli před novým ročníkem extraligy při zemi. Budou chtít předčit nejméně čtyři týmy a hrát minimálně předkolo play off, ve kterém pak chtějí dosáhnout co nejvýše.

"Jdeme do sezony skromně. Chceme se dostat do jakéhokoliv play off. Zda se nám podaří zopakovat loňský úspěch, to teprve uvidíme," řekl na tiskové konferenci generální ředitel Pirátů Karel Adamík.

V průběhu letní přípravy se v Chomutově řešily hlavně finance, které chyběly na vyplacení jednoho měsíce a odměn za semifinále play off. "K dnešnímu dni jsou zaplaceny všechny závazky, které se vztahovaly k sezoně 2016/17," uvedl Adamík. "Nechci tím říct, že jsou všechny problémy vyřešeny, ale celý tým managamentu pracuje na tom, aby následující sezona proběhla bez problémů," dodal.

O penězích byl také spor mezi klubem a kapitánem Michalem Vondrkou, který se obrátil na smírčí komisi Českého svazu ledního hokeje a řešila se jeho výpověď smlouvy. "Situace se line ke zdárnému konci. Jestli to půjde jako doteď, měli bychom se v nejbližších dnech dohodnout. Více nechci ventilovat. Je to interní věc moje a klubu, který všechno, co jsem chtěl, splnil," shrnul Vondrka.

"Kdyby se situace kolem Michala neřítila správným směrem, neseděl by na tiskové konferenci jako kapitán týmu," okomentoval to Adamík. Podle Vondrky kauza na tým nebude mít vliv nebude a doufá, že jsou všichni rádi, že zůstal v Chomutově. "I já jsem rád, že jsem tu zůstal," upozornil.

Piráti v letní přípravě ukončili smlouvu s několika hráči. Nejvýraznější odchody byly do Chicaga Blackhawks, kam odešli útočník David Kämpf a obránce Jan Rutta, forvard David Kaše zamířil do švédské Mory. Do EBEL se přesunuli bek Tomáš Kudělka (Záhřeb) a útočníci Marek Račuk, Adam Raška a zadák Dominik Tejnor (všichni Znojmo). Brankář Jan Strmeň je na hostování v Třinci, odešli Tomáš Král a bek Brett Skinner.

Posilami jsou obránci Mário Grman (Žilina), Alex Rašner (Olomouc), Tomáš Slovák (Plzeň) a útočníci Luboš Rob (Motor České Budějovice) a Vojtěch Tomeček (Karlovy Vary). Na zkoušce jsou bek Patrik Kadeřávek (Znojmo) a forvard Jan Havel (Sparta Praha).

"Tým je trošku jiný, než byl loni, má jiný charakter. Letos je síla rozprostřená více do čtyř lajn. Extraliga je hodně vyrovnaná, ale tým vypadá dobře. Jsme dobře připraveni. Jak moc, ukáže až soutěž," dodal Vondrka.