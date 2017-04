Chomutov - Hokejisté Chomutova vyhráli ve čtvrtém semifinále play off extraligy nad mistrovským Libercem 5:3, zvládli i druhý domácí duel v sérii a vyrovnali na 2:2 na zápasy. Hattrickem a asistencí k tomu přispěl kapitán Pirátů Michal Vondrka. Souboj pokračuje v pátek od 17:20 v Liberci a s jistotou se bude hrát i v neděli v Chomutově.

Hned v první minutě trefil od modré čáry horní tyč domácí Flemming a ve třetí minutě byli blízko branky také hosté. V přečíslení dvou na jednoho zakončoval po Krenželokově přihrávce Lakatoš, ale gólman Laco zasáhl pravým betonem. Na druhé straně vypálil od modré čáry Valach.

Do vedení šel v páté minutě Liberec. Plodek zpoza branky nahodil puk, který se odrazil k Lakatošovi a ten otevřel skóre. Piráti se pak ubránili při Poletínově trestu a Chomutov zase nevyužil 81 vteřin trvající přesilovou hru pěti proti třem.

Chomutov se dočkal vyrovnání ve 24. minutě, kdy Kaše střelou k tyči přes obránce Dernera z pravého kruhu překonal Lašáka. Vzápětí mohl vyrovnal Krenželok, ale trefil tyč. Liberec se ubránil při trestu za špatné střídání. V 29. minutě skončil zápas pro Lašáka, který odjel na střídačku a v liberecké brance jej nahradil Will.

Tomu hned za dvě minuty pomohla tyč po Růžičkově zakončení. Při Bližňákově vyloučení měl po akci Kašeho šanci Skokan. V 36. minutě už Piráti otočili stav. Vondrka přešel přes Bližňáka a Ševce a zakončil přesně do pravého horního rohu Willovy branky.

Kapitán Pirátů mohl za tři minuty udeřit znovu dokonce v oslabení, ale Willa nepřekonal. Další možnost měl Huml, ale rovněž ztroskotal na libereckém náhradníkovi.

Chomutov neproměnil přesilovku ani na přelomu druhé a třetí třetiny, ale pak mohl zvýšit z dorážky Skokan. V 45. minutě při dalším trestu Bílých Tygrů za špatné střídání už Piráti poprvé v sérii udeřili v početní výhodě. Valach využil clony před Willem a poslal ránu od modré čáry přesně k pravé tyči.

Liberec za 64 sekund snížil, když vyloučeného Skinnera vrátil po 32 vteřinách z trestné lavice přesnou střelou od modré čáry Šimek. Vzápětí šel pykat Dlapa a skóre se mohlo změnit na obou stranách. Přečíslení dvou na jednoho v oslabení neproměnil po Skokanově přihrávce Vondrka, na straně Liberce měli šance Bartovič a Valský.

Chomutov odolal i při vyloučení Skokana a při Dlapově trestu sáhli hosté k power play, ale Vondrka do prázdné branky zvýšil na 4:2. V pokračující výhodě dal Liberci ještě naději Lakatoš svou pátou brankou v sérii, ale vzápětí Vondrka opět do prázdné branky dovršil hattrick. Závěr ještě přinesl potyčky Skokana s Vitáskem a Poletína s Vantuchem.

Hlasy trenérů po zápase:

Vladimír Růžička (Chomutov): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání, dostali jsme gól, ale první třetinu jsme udrželi na 0:1. Od druhé třetiny jsme začali hrát hodně dobře, přehrávali jsme Liberec v útočném pásmu a podařilo se nám obrátit výsledek. Ve třetí třetině přehrával Liberec nás a hodně otevřel hru. Nám se podařilo dát gól v přesilovce, pak jsme se jenom bránili a čekali na nějaký protiútok, nakonec jsme dali góly do prázdné brány. Celý tým podal výborný výkon podpořený Michalem Vondrkou a Jánkem Lacem. Série je 2:2 a zase to začíná."

Filip Pešán (Liberec): "Nechovali jsme se dnes v utkání jako tým, který by zápas chtěl vyhrát, protože jsme měli čtyři nesmyslné technické fauly a další dva v útočném a středním pásmu. Žádný z nich nebyl faul, který by hasil nějaký problém v defenzivě. Když si to všechno v sérii s Chomutovem sečtu, tak je těch technických faulů strašně moc - vyhazujeme kotouče, držíme zlomené hokejky, sevřeme kotouče. Základem, jak porazit Chomutov, je hrát co nejvíce v pěti, protože oslabení nám ubírá hodně moc sil. Piráti jsou tým jednoho muže, a to Michala Vondrky, který hraje v životní formě a porazil nás sám."

Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 24. D. Kaše, 36. Vondrka (Rutta), 45. Valach (Vondrka, Rutta), 59. Vondrka (Tomica, Flemming), 60. Vondrka (Huml, Tomica) - 5. Lakatoš (Plodek), 46. R. Šimek (L. Krenželok, Valský), 59. Lakatoš (Ordoš, Vitásek). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 10:10, navíc Skokan, Poletín - Vitásek, Vantuch všichni 10 min. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 5250 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Kudělka, Valach, Dlapa, Skinner - Vondrka, Huml, Tomica - Račuk, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Skokan, Poletín - Hlava, D. Kaše, Lauko - Raška. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Liberec: Lašák (29. Will) - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Pyrochta, Derner, Mojžíš - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bartovič, Plodek, Radivojevič - Valský, Bližňák, Svačina - J. Stránský, Vantuch, Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.