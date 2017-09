Pardubice - Hokejisté Chomutova vyhráli ve 3. kole extraligy v Pardubicích 4:1, i potřetí v sezoně naplno bodovali a nadále vévodí tabulce. Dvě branky a jednu asistenci zaznamenal kapitán vítězného týmu Michal Vondrka. Pardubice prohrály i své druhé domácí utkání.

Dynamo podobně jako v pátek proti Spartě vsadilo na aktivní úvod, ale opět se k vedoucí brance i přes šanci Quennevilla nepropracovalo. Gólem neskončila ani jejich přesilovka čtyři na tři, a tak do vedení šli v závěru první třetiny trpěliví Piráti, kteří zásluhou tečované střely Flemminga využili svou první početní výhodu. Ještě před pauzou rozhodčí neuznali Pardubicím Perretův gól kvůli zásahu vysokou holí.

Druhá třetina měla podobný scénář jako ta první. Pardubice byly opticky lepší, připravovaly si šance, ale na Laca nedokázaly vyzrát. Gólman Chomutova se vytáhl především při střelách Kauta a Berana, zakončující Bojko mu situaci ulehčil a v čisté příležitosti přestřelil.

Chomutovu nemohoucnost domácích hrála do karet. V polovině utkání totiž rychlou kombinaci v útočném pásmu zakončil pěkným blafákem Vondrka a poslal Chomutov do dvoubrankového vedení. Tentýž hráč mohl přidat i třetí gól, ale při přečíslení v oslabení pálil jen do Kacetla. Dynamu ke snížení nepomohly ani přesilovky i proto, že Petru Sýkorovi v kritické chvíli přeskočil kotouč hokejku.

Pardubický střelec neproměnil další dobrou možnost ani v úvodu třetí části, po něm pálil mimo i Cardwell. A znovu přišel trest. Vondrka si v oslabení počíhal na chybu v soupeřově rozehrávce a nájezd přetavil ve třetí branku. Zdálo se, že je rozhodnuto, ale Dynamo se ještě stačilo vzchopit. Osm minut před koncem snížil na rozdíl dvou branek zblízka zakončující Petr Sýkora, který si připsal 600. bod v extralize.

Domácí vrhli všechny síly do útoku, ale Chomutovu se dařilo nepouštět soupeře až k Lacovi. Dvě minuty před koncem sáhly Pardubice ke hře bez brankáře, čehož ale využil jen útočník Vladimír Růžička ke gólu do prázdné branky. V poslední minutě ještě trefil Perret tyčku.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Marek (Pardubice): "Věděli jsme, že Chomutov je velmi dobře bránící mužstvo a také jsme se na to připravovali. Dokázali jsme si vytvořit řadu šancí, ale koncovka nás trápí, dáváme hrozně málo gólů. Měli jsme i poměrně dost přesilovek, ale ti hráči k nim musí přistoupit úplně jinak, musí hrát s mnohem větším nasazením a jít za tím gólem. Početní výhody dnes rozhodly zápas."

Jan Šťastný (Chomutov): "Měli jsme velmi špatný vstup do utkání a jen díky Lacovi jsme neinkasovali. Stejně jako v minulých dvou zápasech jsme využili přesilovku, což na mužstvo zapůsobilo pozitivně a uklidnilo ho to. Ve druhé třetině nás Pardubice znovu zatlačily, ale my jsme z ojedinělé šance zvýšili na 2:0. Do třetí třetiny jsme chtěli hrát hlavně zodpovědně ve středním pásmu, mužstvo ostatně máme postavené na bojovnosti a zodpovědnosti, a hráči to plnili, navíc jsme ve vlastním oslabení vsítili třetí branku. Pardubice po nás pak logicky šly, daly gól, ale my jsme parádně sehráli závěr a odvážíme si strašně cenné tři body. Smekáme před mužstvem, jak do sezony vstoupilo, ale zároveň zůstáváme pokorní."

HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 52. P. Sýkora (Perret, Poulíček) - 20. Flemming (Valach, Vondrka), 33. Vondrka (Tomica, Huml), 46. Vondrka, 59. V. Růžička ml. (Sklenář). Rozhodčí: Pražák, Souček - Barvíř, Špůr. Vyloučení: 4:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6237.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Holland, Wishart, Cardwell, Čáslava, Ščotka - J. Sýkora, Dušek, Rolinek - P. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Kaut, Tomášek, Quenneville - Vondráček, Bojko, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Rašner, Valach, J. Mrázek, Slovák, Dlapa, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - V. Tomeček, Lauko, Koblasa - Hlava, Chlouba, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.