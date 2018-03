Mladá Boleslav - Hokejisté Chomutova vyhráli ve 4. kole skupiny o umístění v extralize v Mladé Boleslavi 5:4 a definitivně se zachránili. Dvanáctým Pirátům k tomu stačil i bod či jakákoliv ztráta Jihlavy doma s Litvínovem, s kterým Dukla prohrála 0:1.

Mladá Boleslav nastoupila bez řady opor a v brance s devatenáctiletým extraligovým debutantem Grohem, se sedmi beky a jen devíti útočníky. Chomutov vstoupil do utkání lépe a ve čtvrté minutě se dostal do vedení v přesilové hře. Hned po 13 vteřinách potrestal Orsavovo vyloučení Smejkal, který se dostal k dorážce po Koblasově střele a natřikrát překonal Groha.

Bruslařský klub opověděl v polovině první třetiny, kdy se Nahodil snažil v přečíslení přihrát, ale puk se od bránícího Szathmáryho k němu vrátil a mladoboleslavský útočník zakončil nad Lukešův pravý beton. Domácí se pak ubránili při Nahodilově trestu a v 19. minutě po kombinaci s Lencem byl blízko obratu Najman, ale nestihl dobře zakončit.

Ve druhé třetině Piráti rozhodli o osudu utkání. Ve 25. minutě se dostal do úniku Vondrka, který sice Groha nepřekonal, ale z dorážky doklepl puk do prázdné branky Knot. Za dvě minuty dostal prostor před Grohem Vondrka a tentokrát se zakončením uspěl. Ve 33. minutě mohl odpovědět Lenc při přečíslení domácích, ale z ideální pozice minul branku.

Úvod třetí třetiny vyšel Mladé Boleslavi. Hned po 31 vteřinách z levé strany od mantinelu překonal Lukeše Orsava. Za tři minuty se šikovně uvolnil na pravém kruhu Najman a vyrovnal. V 17. extraligovém zápase si připsal premiérovou trefu.

Pirátům ale vrátil vedení ve 46. minutě po ideální přihrávce útočníka Růžičky Sklenář, který překonal Groha zblízka. V polovině závěrečné části pojistil náskok hostů střelou z pravého kruhu Huml. Za domácí už jen zkorigoval stav pět sekund před koncem v přesilové hře Eminger.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Hráli jsme s mladými kluky, kteří dostali šanci se ukázat. Jsme rádi, že to zvládli. Pro Dominika Groha v bráně to byl první etxraligový zápas a myslím si, že ho odchytal velice slušně. Ke konci bylo vidět, že už je hodně unavený a není zvyklý mít takovou porci střel. I ostatní mladí kluci se ukázali, že jsou schopní hrát pěkný hokej. Byla ale znát zkušenost na straně Chomutova, který dokázal v těch důležitých okamžicích dát gól navíc. Závěr si pohlídali a myslím, že se jim ohromě ulevilo. My ten pocit známe z minulého zápasu u nich, kde jsme získali definitivu, že nebudeme muset hrát baráž."

Petr Martínek (Chomutov): "Jsme hrozně rádi, že jsme to dnes uhráli a máme konečně klid. Není jednoduché tyto zápasy hrát. Domácí už měli zajištěný náskok a de facto jim o nic nešlo. My jsme museli udělat jeden bod, máte na to tři zápasy a kolikrát to bývá strašně těžké. Kluci to odmakali. Řekli jsme si, že to musíme dneska urvat a ani za stavu 3:3 jsme se nebáli. Možná v první třetině tam byla nějaká nervozita a odpalovali jsme puky. V pauze Vlaďa Růžička něco řekl v kabině a začali jsme si trošku víc věřit, hrát víc na puku a bylo to vidět."

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 4:5 (1:1, 0:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 11. Nahodil (J. Říha, Orsava), 41. Orsava (Kurka, Kotvan), 44. Najman (Lenc, P. Kousal), 60. Eminger (Orsava, Urban) - 4. Smejkal (Koblasa), 25. Knot (Vondrka), 27. Vondrka (Knot, Smejkal), 46. Sklenář (V. Růžička ml., Dietz), 51. Huml (Valach, Trefný). Rozhodčí: Lacina, Úlehla - Jindra, Polonyi. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 1089.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Groh - Kurka, Kotvan, Hrdinka, Eminger, J. Říha, Dlapa, Bernad - Volf, Nahodil, Orsava - Flynn, Urban, Pacovský - P. Kousal, Najman, Lenc. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Chomutov: Š. Lukeš - Knot, Dietz, Valach, Trefný, Szathmáry, J. Mrázek, Grman - Vondrka, Smejkal, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Štovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.