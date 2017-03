Mladá Boleslav - Hokejisté Chomutova vyhráli ve třetím zápase předkola play off extraligy na ledě Mladé Boleslavi 5:1 a odvrátili hrozbu konce sezony. Na výhře Pirátů, kteří se třikrát prosadili v početních výhodách, se gólem a třemi asistencemi podílel Ivan Huml. Michal Vondrka vstřelil dvě branky a přidal finální přihrávku. Mladá Boleslav vede v sérii 2:1 a další šanci zajistit si postup do čtvrtfinále bude mít v pátek opět v domácím prostředí.

Trenér hostů Růžička po předešlých domácích nezdarech změnil složení všech útočných formací a vyplatilo se. V úvodu byli sice aktivnější domácí, Laco však udržel bezbrankový stav. Nepřekonal jej v 1. minutě Žejdl ani v první přesilové hře Lenc.

V 10. minutě se tak Severočeši mohli dostat do vedení. Kurkův faul potrestal Vondrka a Chomutov poprvé v sérii vedl. Vyrovnat mohl Hrdinka, ale Laca nepřekonal a hosté si vzápětí vypracovali klíčový náskok. Maxwella nejprve pokořil bezprostředně po buly Skokan a za dalších 47 sekund využil chybnou rozehrávku domácích Vondrka.

Mladoboleslavští nerezignovali, i poté byli aktivní, snížit se jim ale nepodařilo ani ze série slibných šancí na konci první třetiny. Ve druhé části mohly oba týmy změnit stav skóre v početních výhodách, uspěl až Orsava v rovnovážném počtu hráčů na ledě. Laca překonal po krásné individuální akci, kdy projel celé kluziště.

Další tlak Středočechů zastavila vyloučení Látala a Hyky. Hosté sice 53 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužili, v pokračující klasické výhodě však zamířil přesně Poletín a ve 40. minutě vrátil klid na chomutovské hokejky. Když ve 47. minutě využil Huml další přesilovku, bylo jasné, že se bude hrát i v pátek.

Domácí měli jedinečnou šanci upravit stav v minutu a 28 sekund dlouhé výhodě pět na tři, Klepiš však trefil jen tyč.

Hlasy trenérů

František Výborný (Mladá Boleslav): "V Chomutově se nám vydařily vstupy do utkání a dnes na tom byli stejně hosté. My jsme se pak těžko zvedali, bylo to z naší strany těžkopádné a soupeř dobře bránil. Na začátku jsme v přesilovce měli jednu dvě šance a možná by to vypadalo jinak, kdyby nám to tam padlo, což se ale nestalo. Poté jsme se do toho snažili bušit, udělali jsme nějaké korekce v sestavě, ale nepřineslo to úspěch. Snížili jsme, ale soupeř kontroval v přesilové hře, které dnes hrál velmi dobře."

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Na rozdíl od předešlých dvou domácích utkání jsme měli výborný vstup. Hokej je o gólech a nám se podařilo dát tři góly v úvodu. Hráči poté získali sebevědomí, stejně jako Boleslav u nás, kde pak hráli lehce a my jsme byli zaskočení. Dnes vyšel začátek nám a pak tam byla lehkost. Věděli jsme, že nás tady čeká těžká práce a hráči to zvládli. Výborně chytal brankář a jsme rádi, že můžeme přijet v pátek. Vrátili jsme se do hry a budeme bojovat dále."

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Orsava (Musil, Kučný) - 10. Vondrka (Huml), 15. Skokan (Huml), 16. Vondrka, 40. Poletín (Huml, J. Mrázek), 47. Huml (Vondrka, Rutta). Rozhodčí: Lacina, Pavlovič - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:3. Diváci: 4037. Stav série: 2:1.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Štich, Kurka, Jan Hanzlík, Hrdinka, Kučný, Bernard - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, Pacovský - L. Pabiška, Vampola, Pospíšil. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Dlapa, Valach, J. Mrázek, Skinner - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - D. Kaše, Kämpf, Koblasa - Raška, Šťovíček, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.