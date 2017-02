Pardubice - Hokejisté Chomutova zvítězili v bláznivém utkání 46. kola extraligy na ledě Pardubic 7:4. Piráti porazili předposlední Dynamo poprvé v sezoně a dotáhli se bodově na šestou Kometu Brno, když zlomili zápas na svou stranu zejména ve druhé třetině. Ta nabídla celkově sedm branek, oba týmy se navíc trefily při vlastním oslabení. Utkání přineslo také šarvátku mezi domácím Davidem Tomáškem a Brettem Flemmingem. Chomutovský obránce chvíli předtím fauloval Petra Čáslavu a zápas tímto momentem pro oba hráče skončil.

Dění na pardubickém ledě přitom od počátku nenaznačovalo, v jakou přestřelku se zápas postupně zvrhne. Dynamo začalo lépe a v deváté minutě se po akci Rolinka a střele Sýkory dostalo do vedení. Chomutov ale za necelou minutu díky důraznému Poletínovi srovnal. Piráti po gólu převzali režii hry a na pauzu odcházeli s vedením, jež zařídil střelou z hranice brankoviště Huml.

Pardubice si do druhé třetiny přenesly část přesilové hry a v ní tvrdou ranou pod horní tyč vyrovnal Rolinek. Domácí kapitán zároveň odšpuntoval gólové hody. Ve 25. minutě nejprve Skokan snadnou trefou do prázdné branky vrátil Chomutovu vedení, avšak za necelou půlminutu opět srovnal Bárta, který přesně zacílil z ostrého úhlu.

Dynamo pak dokonce otočilo skóre, navíc při vlastním oslabení. Sýkora ujel do brejku a trefil se mezi Lacovy betony. Vedení však vydrželo domácím jen 24 vteřin; Chomutov totiž v téže minutě zužitkoval pokračující přesilovku, když Huml trefil plachtící kotouč tak šikovně, že se od Hübla odrazil do branky.

Po čtvrtém gólu nastoupil do pardubické branky Růzička, ale ani on nedokázal čisté konto udržet delší dobu. I Chomutov se díky dělovce Valacha trefil při přesilovce soupeře a ve 33. minutě znovu vedl. Velkou možnost na vyrovnání následně neproměnil Starý, a tak znovu udeřili hosté. Dvoubrankový náskok zařídil Pirátům svižnou střelou z mezikruží Kämpf.

Možná zlomový moment přišel ve 46. minutě. Pronikajícího Čáslavu srazil nešetrným zákrokem Flemming, který za faul inkasoval trest na pět minut a do konce zápasu. Dynamo tak mělo k dispozici dlouhou přesilovku, zpočátku navíc na minutu zesílenou o předchozí trest Pirátů. Kýženou branku naděje však domácí nevstřelili a ani si nevypracovali kloudnou příležitost.

Stejnou výhodu následně měli i Piráti a ti si vedli o poznání lépe než soupeř. Před Růžičkovou brankou zůstal nehlídaný Mrázek a na druhý pokus přidal sedmou branku Chomutova, čímž definitivně rozhodl.

Hlasy po utkání:

Miloš Holaň (Pardubice): "Já bych strašně rád hledal pozitiva, ale moc jich v dnešním zápase nebylo. Na začátku jsme hráli velmi dobře, soupeře jsme zatlačili, vytvořili si tlak a vstřelili gól. Bohužel jsme hned zase inkasovali. Dostat doma sedm branek, to je pro mě ostuda, výprask a těžko hledám slova. Jsem plný emocí a zlosti, náš výkon nebyl vůbec dobrý."

Jan Šťastný (Chomutov): "V prvé řadě jsme měli obrovskou motivaci na čtvrtý pokus Pardubice porazit. Od toho se odvíjela i příprava. Utkání jsme nezačali dobře, měli jsme špatný pohyb a domácí se šťastnou brankou dostali do vedení. Důležité bylo, že jsme dokázali reagovat. Trošku jsme se báli po inkasované brance v přesilovce na 3:4, ale znovu jsme odpověděli a utkání šťastnou brankou srovnali. Chtěli jsme pak domácí zatlačit do defenzívy, což se docela podařilo, našli jsme okénka a potrestali jsme je. Ve třetí třetině nám situaci trochu zkomplikovalo vyloučení Flemminga a dlouhé oslabení, ale mužstvo to zvládlo a při vlastní přesilovce pět na tři jsme rozhodli. Vážíme si tříbodového zisku a jsme rádi, že ze tří venkovních zápasů máme sedm bodů."

HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov 4:7 (1:2, 3:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. P. Sýkora (Rolinek, Ščotka), 21. Rolinek (Trončinský, Špirko), 25. Bárta (Chaloupka), 29. P. Sýkora (Trončinský) - 10. Poletín, 17. Huml (Vondrka), 25. Skokan (V. Růžička ml., Valach), 29. Huml, 33. Valach (Vondrka, Flemming), 37. Kämpf (Poletín), 53. J. Mrázek (Huml, Rutta). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Polonyi, Flegl. Vyloučení: 5:7, navíc Tomášek 10 min. - Flemming 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 6181.

Pardubice: J. Hübl (29. M. Růžička) - Nedbal, Trončinský, Schaus, Čáslava, Ščotka, Chaloupka, od 53. navíc Zajíc - P. Sýkora, Špirko, Rolinek - J. Sýkora, Tomášek, Hubáček - M. Beran, Nahodil, Bárta - Starý, T. Kaut, Poulíček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Rutta, J. Mrázek, Valach, Skinner - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Račuk, D. Kaše, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.