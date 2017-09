Chomutov - Hokejisté Chomutova vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou nad Olomoucí 4:2. O svém úspěchu rozhodli už prvních dvou třetinách, v kterých si vypracovali tříbrankový náskok. Dvěma góly se v dresu Pirátů zaskvěl útočník Roman Chlouba.

Piráti v plné sestavě vstoupili do utkání dobře a už ve druhé minutě využil početní výhodu střelou z pravého kruhu Poletín. O chvíli později domácí další přesilovku nezužitkovali, když trestuhodně minul branku Flemming. Ve 12. minutě vyrovnal v početní výhodě hostů bombou od modré čáry Houdek.

O rychlou odpověď se postaral chomutovský odchovanec Chlouba, který tečoval mezi Konrádovy betony Mrázkovo nahození. Po chvilce Poletín netrefil poloodkrytou klec, když dostal přihrávku k levé tyčce.

Ze závěru třetiny se část početní výhody hostů přesunula do druhého dějství. Když se Chomutovští vrátili do čtyř, přišel další trest pro Rašnera a ve dvouminutové výhodě se do šance dostal Knotek, který ale namířil dorážku nad Lacovu klec.

Na druhé straně se prezentoval kapitán Vondrka, jeho pokus ale nakonec branku přeplachtil. Krátce po polovině duelu předvedla povedený zámek čtvrtá chomutovská lajna, ale bez gólového efektu. Nejprve Chlouba neproměnil únik, Hlava se neprosadil z brankoviště a Poletín minul přihrávku mezi kruhy.

Ve 33. minutě se už Piráti dočkali. Sklenář posunul puk na Růžičku, který úspěšně zakončil situaci dva na jednoho. Snížit mohl Holec, jenž trefil pravou tyčku. Vzápětí se radovali opět domácí, když Chlouba trefil pravou šibenici. Před koncem třetiny Piráty zachránila po Strapáčově pokusu opět tyčka.,

Na začátku třetí třetiny ujel Lauko, jehož podrazil Konrád, a tak mladý forvard nezakončil. Po nevyužité početní výhodě Huml přihrál na Vondrku, který tečí z prostoru mezi kruhy trefil jen výstroj gólmana hostů. Snížení měl na holi Strapáč, který ale chybu v pirátské obraně nepotrestal.

Hra se postupujícím časem začala přiostřovat, z čehož vyplynulo vzájemné vyloučení Humla s Burianem. Větší prostor na ledě však gól nepřinesl. Až v 54. minutě využil další nabídnutou početní výhodu Burian, který zůstal za obranou a snížil na 2:4. V závěru utkání podržel několikrát domácí Laco, který měl na posledních 18 sekund po Knotkově vyloučení ulehčenou situaci.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Připravovali jsme se na utkání velmi precizně. Byli jsme lehce pod tlakem, protože jsme hráli doma a čeká nás dvojice těžkých zápasů venku. Do utkání jsme vstoupili přesně tak, jak jsme chtěli, měli jsme pohyb, vynutili jsme si přesilovku, kterou jsme využili a trochu jsme se uklidnili. Potom jsme nešťastně inkasovali, ale hned jsme dokázali odskočit. V minulé sezoně se nám druhé třetiny nedařily, takže jsme se z toho chtěli poučit, vyjma dvou nebo třech strádání na začátku, kdy jsme hráli oslabení, se nám třetina povedla parádně. To zlomilo odpor soupeře. Do třetí třetiny jsme šli s cílem neinkasovat, což se nám bohužel nepovedlo. Začali jsem nový ročník důležitým vítězstvím, na které doufám navážeme v Mladé Boleslavi. Hráčům děkujeme, Jánko Laco nás podržel."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Začali jsme hodně špatně. Ve druhé třetině jsme udělali faul, který domácí hned potrestali. Do třetí třetiny se nám povedlo hru zlepšit, snížili jsme na 2:4, ale už bylo pozdě. Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli."

Piráti Chomutov - HC Olomouc 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Poletín (Vondrka, J. Mrázek), 13. Chlouba (J. Mrázek), 33. V. Růžička ml. (Sklenář, Skokan), 37. Chlouba (Dlapa, Hlava) - 12. Strapáč (Houdek, J. Knotek), 54. Burian (Sundher, Skladaný). Rozhodčí: Bejček, Pešina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:2. Diváci: 4115.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Rašner, Valach, J. Mrázek, Slovák, Dlapa, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - V. Tomeček, Lauko, Koblasa - Hlava, Chlouba, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Dujsík, L. Galvas, J. Galvas - Eberle, Sundher, Burian - Buc, J. Knotek, Strapáč - Skladaný, Herman, Laš - Roman Vlach, Řípa, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.