Praha - Hokejisté Chomutova porazili ve třetím semifinále play off extraligy Liberec 2:0 a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Dlouho bezbrankový duel překlopili na stranu domácích v polovině třetí třetiny dvěma trefami během 96 vteřin útočníci Michal Vondrka a Ivan Huml. Čisté konto vychytal Ján Laco.

Domácí se museli obejít bez jednoho z nejproduktivnějších hráčů týmu probíhajících vyřazovacích bojů Kämpfa. Přesto sváděli s obhájcem titulu vyrovnanou bitvu. Jako první měli k dispozici i přesilovku, kterou ale nevyužili. První větší šance přišly až po skončení první desetiminutovky. Sklenáře však vychytal Lašák, na druhé straně namířil Valský bekhend do boční sítě Lacovy branky.

Nedlouho poté pykal Poletín a při početní výhodě Bílých Tygrů přišly hlavní momenty první třetiny. Nejprve našel Jelínek zpoza domácí branky Krenželoka, jenž zakončoval bez přípravy, ale Laco švihl lapačkou a sebral mu takřka jistý gól. Na druhé straně se do brejku dostali Vondrka se zakončujícím Humlem, který však napálil pouze tyč.

Na začátku 25. minuty hráli Piráti znovu další přesilovku, v níž se Lašák zaskvěl proti dobře mířeným pokusům Humla a Skokana. Již při hře v pěti na obou stranách si poradil i s pokusem Stránského. Okamžiky před druhou přestávkou zase patřily Lacovi, jenž v oslabení Chomutova vychytal Krenželoka, Ordoš pak ve velké šanci nezamířil přesně.

Zkraje třetího dějství se protáhl do dobré příležitosti až před Lašáka Růžička, liberecký gólman byl však připravený. Zahanbit se nenechal ani Laco na druhé straně proti Krenželokovi. V 47. minutě předvedl vynikající obranný zákrok Vondrka, když skokem plavmo překazil svou holí souhru Stránského a Vitáska, kteří uháněli ve vlastním oslabení sami na Laca.

"Hrozně důležitý byl ten Michalův obranný zákrok, kdy jsme tam udělali chybu a ujeli nám dva na nikoho, ale Michal to dobruslil, skočil tam a parádně tomu zabránil. Takhle hrají týmoví lídři," ocenil Vondrku kouč Pirátů Vladimír Růžička starší.

Domácí kapitán měl navíc hlavní slovo i o dvě minuty později, kdy si na vlastní obranné modré čáře stáhl kotouč ze vzduchu rukavicí, prolétl celým hřištěm a blafákem do forhendu pokořil Lašáka. Následovalo Skokanovo vyloučení, při němž se na zteč vydal Tomica, ustál souboj se Šimkem a po objetí branky našel najíždějícího Humla, který trefil horní růžek.

"Jeli jsme tam dva na nikoho, kdybychom to proměnili, mohlo utkání vypadat úplně jinak. To byla škoda. Možná kdyby to 'Stráňa' vystřelil nebo to nahrál o něco dříve... Bohužel se pak stala chyba na naší straně, ujeli nám a Vondrka to proměnil," litoval liberecký zadák Ondřej Vitásek.

"Bylo dobré, že jsme ty větší šance využili, protože jinak ten zápas vypadal, že skončí 0:0," pochvaloval si naopak chomutovský trenér.

Dvoubrankový náskok mohl ještě zvýraznit útočník Růžička, jehož bekhend ale skončil na Lašákově lapačce. Důležité pro domácí však bylo, že během akce se provinil faulem vysokou holí Bližňák a dostal trest na dvě plus dvě minuty. I díky tomu už domácí svou historicky první semifinálovou výhru bez větších potíží udrželi.

"Jsem rád, že jsme vyhráli, protože za stavu 0:3 v sérii už by to bylo hodně složité. Takhle ale žijeme," prohlásil trenér Růžička.

"Oba celky si nedarovaly ani metr ledu, což jsme od zápasu očekávali. Celá série bude taková i nadále. Rozhodlo, že jsme ve vyložených šancích nedali gól. Pořád ale vedeme 2:1 a příště budeme bojovat o třetí bod," řekl kouč poražených Filip Pešán.

Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 49. Vondrka (Kudělka), 50. Huml (Tomica, Rutta). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Ondráček. Vyloučení: 3:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5250 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Sestavy:

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Kudělka, Valach, Dlapa - Vondrka, Huml, Tomica - Račuk, V. Růžička ml., Sklenář - Poletín, Skokan, Koblasa - Hlava, Lauko, D. Kaše. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, od 21. navíc Pyrochta - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - J. Stránský, Plodek, Bartovič. Trenéři: Pešán a Mlejnek.