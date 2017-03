Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, 20. března v Chomutově. Zleva Rostislav Marosz z Třince a chomutovští hráči Ondřej Dlapa, Marek Tomica a brankář Ján Laco. Zcela vpravo je třinecký Martin Růžička.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, 20. března v Chomutově. Zleva Rostislav Marosz z Třince a chomutovští hráči Ondřej Dlapa, Marek Tomica a brankář Ján Laco. Zcela vpravo je třinecký Martin Růžička. ČTK/Hájek Ondřej

Chomutov - Hokejisté Chomutova porazili ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Třinec 2:1 v prodloužení a jedna výhra je dělí od postupu do semifinále. Zápas rozhodl v čase 79:13 v přesilové hře obránce Juraj Valach. Série pokračuje ve středu v Třinci.

V sestavě Ocelářů oproti neděli chyběli obránce Roth a útočník Irgl, poprvé v play off tak dostali šanci Jank a Hrňa.

Hosté začali aktivněji a zaměstnávali brankáře Laca. Jeho protějšek Hamerlík dlouho čekal na vážnější zákrok, v 9. minutě ale zlikvidoval velkou šanci Vondrky. Kapitán Pirátů se třineckého gólmana snažil překonat kličkou, Hamerlík však špičkou betonu jeho zakončení vyrazil.

Čekání na první gól neukončila ani první přesilová hra domácích. Ve druhé části se do slibných příležitostí dostali Hrabal a Krajíček, Laca však překonat nedokázali.

Ve 27. minutě ale dostal chomutovský brankář dvouminutový trest za podražení a hosté první přesilovku v zápase využili. Šanci Marosze ještě Laco zlikvidoval, proti dorážce Draveckého o pár vteřin později byl ale bezmocný.

První gól zvýšil atraktivitu zápasu, Chomutov se začal tlačit více do útoku a šance měli i hosté. Druhou branku mohl přidat Martin Růžička, Laca však nepřekonal. Naopak se po rychlém protiútoku trefili domácí, Hamerlíka pokořil tvrdou střelou Rutta.

Piráti mohli duel otočit v početní výhodě, vyloučení Netíka však nepotrestali. Naopak útočník Třince se hned po návratu na led dostal do slibné příležitosti, jeho střela však skončila na tyči.

Severočeši oba zápasy ve Slezsku vyhráli i díky produktivitě v přesilových hrách, tentokrát se jim ale příliš nedařily. Nevyužili ani 56 sekund dlouhou výhodu čtyři na tři.

Ve třetí části mohl rozhodnout Vladimír Růžička, ve 45. ani 47. minutě však na Hamerlíka nevyzrál. Další jedinečnou šanci měl syn kouče Chomutova v čase 58:24, kdy jej v gólové příležitosti fauloval Krajíček a Růžička dostal výhodu trestného střílení. Trefil však jen tyč.

Třetí zápas série za sebou dospěl do prodloužení. V něm mohli hosté rozhodnout při trestu Mrázka, ale neuspěli.

Následně se o vzruch postarali rozhodčí, kteří nejdříve odpískali Třinci hru v šesti a po chvilce svůj verdikt zrušili. Následně překonal Laca Rákos, ale gól neplatil pro hraniční postavení Petružálka v brankovišti. Hrdinou zápasu se nakonec stal obránce Valach, jenž v přesilovce pět na tři překonal Hamerlíka 47 sekund před koncem nastavené dvacetiminutovky.

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Bylo to podobné utkání jako v neděli. Bylo vyrovnané a my jsme od třetí třetiny malinko změnili hru, trošku jsme soupeře zatlačili, ale Třinec je hrozně nebezpečný v protiútocích. I v prodloužení si myslím, že jsme měli trochu více ze hry, i když je pravda, že Třinec se při útocích dostává do velkých šancí. Neskutečně chytá Jánko Laco a opět nás podržel, jako nás drží celou sérii."

Vladimír Kýhos (Třinec): "Zápas hodnotit nebudu, protože bych se nedoplatil. Po závěru, co se tady událo, ať si každý udělá obrázek sám."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 34. Rutta (Sklenář, Huml), 80. Valach (Huml, Vondrka) - 29. Dravecký (Martin Růžička). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 5126. Stav série: 3:1.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, J. Mrázek, Dlapa - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - D. Kaše, Kämpf, Koblasa - Raška, Šťovíček, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Třinec: Hamerlík - Hrabal, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas, Jank - Kane, Kreps, Rákos - Hrňa, Jašek, Adamský - J. Petružálek, Redenbach, Netík - Martin Růžička, Marosz, Dravecký. Trenéři: Kýhos a Mucha.