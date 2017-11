Chomutov - Hokejisté Chomutova porazili ve 26. kole extraligy Spartu 4:3 v prodloužení a ukončili tak sérii šesti porážek. V čase 63:13 utkání rozhodl Vladimír Růžička. Piráti se tak v tabulce posunuli na dvanácté místo, Pražané klesli na osmé.

Piráti pocítili nutnost získat body, takže vstoupili do utkání aktivně, což vyústilo v početní výhodu a následné vedení. Černochův faul potrestal z levé strany Vondrka povedenou střelou pod horní tyč.

Další průběh byl protkán přesilovkami na obou stranách, z čehož mohl nakonec těžit Vondrka, ale sám proti Honzíkovi ve vlastním oslabení kličkou do bekhendu neuspěl.

Sparta si na začátku druhé třetiny vytvořila díky nabídnuté početní výhodě tlak, který ale nezužitkovala. Krátce po nevyužití přesilovky i na druhé straně udeřil Skokan, jenž se objevil sám za obranou a bekhendem zvýšil na 2:0.

Hned poté mohl skórovat kapitán domácích, ale ve vyložené šanci nechal vyniknout Honzíka. Před koncem druhé části tak mohl snížit na rozdíl jediného gólu Pech, když využil přesilovou hru.

Těsně po šanci Sklenáře ve 43. minutě se museli Piráti opět bránit, ale ani tentokrát Pražané nabídnutou přesilovku nevyužili. Ve 49. minutě ale už hosté vyrovnali, když se v pádu prosadil Říčka.

Následně byl ale vyloučen Švrček a Piráti se v početní výhodě dostali opět do vedení, Honzíka překonal Tomica. Sparta ale opět srovnala, svou pohotovost potvrdil Jarůšek.

Zápas se tak musel prodlužovat. V nastaveném čase byli aktivnější hosté, druhý bod ale získali domácí. Po několika zákrocích brankáře Lukeše se do brejku dostal Růžička a svůj nájezd proměnil.

Jan Šťastný (Chomutov): "Nebyli jsme před utkáním ve složité situaci, protože se nám nedaří a nehrajeme dobře. Říkali jsme si, kdy jindy sérii prolomit, než když přijede Sparta. Začali jsme, jak jsme chtěli. Podařilo se nám dát gól z přesilovky, na které jsme hráče upozorňovali a říkali jim, jak je chceme hrát. Ve druhé třetině jsme čekali, že nás Sparta bude chtít zatlačit, což se jí podařilo, ale my jsme zvýšili na 2:0. Je škoda, že jsme hned v následující akci trefili tyčku, protože kdybychom vedli 3:0, hrálo by se nám ještě lépe. Jak už bývá naším zvykem, na konci druhé třetiny jsme inkasovali. Sparta má výborné útočníky před bránou, bojovala a srovnala. Když zase přišla přesilovka, věřili jsme, že ji silou vůle urveme. Bohužel se potvrdilo, že nejsme v dobrém psychickém rozpoložení, což je na mužstvu vidět a opět jsme inkasovali. V prodloužení jsme chtěli vzít bod navíc, protože je pro nás každý důležitý, ale na ledě bylo jenom jedno mužstvo. Sparta nás tlačila a nepůjčila nám puk, takže jsme měli štěstí, že se hráči srazili a Vláďa Růžička ujel. Chceme hráčům poděkovat za bojovný výkon a vyzdvihnout výkon mladého gólmana Lukeše."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Trošku jsme prospali první třetinu, dostali se pod tlak a nehráli jsme, co jsme chtěli hrát - jednoduchý hokej s dobrou obranou, který nám přinesl úspěch v Mladé Boleslavi. Naopak jsme se pouštěli do nějakých zbytečností ve středním pásmu, Chomutov byl lepší a získal sebevědomí, což vyjádřil prvním gólem. Za stavu 0:2 jsme se nakopli, takže musím pochválit mužstvo, že nesložilo zbraně. Dotáhli jsme duel až do prodloužení, ve kterém jsme měli dvě tři gólové situace, ale neproměnili jsme je. Pak po jedné chybě Chomutov rozhodl zápas."

Piráti Chomutov - HC Sparta Praha 4:3 v prodl. (1:0, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Vondrka (J. Mrázek, Huml), 36. Skokan (Sklenář, Dlapa), 53. Tomica (Vondrka, Flemming), 64. V. Růžička ml. - 39. Pech (P. Vrána, Z. Michálek), 49. Říčka (J. Mikuš, Jarůšek), 55. Jarůšek (Říčka). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Bejček - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 3971.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Luako, V. Růžička ml., Koblasa - Skokan, Sklenář, Poletín - Tomeček, Šťovíček, J. Havel. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Sparta: Honzík - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, T. Dvořák, Švrček - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Reichenberg, J. Hlinka, Jarůšek - Forman, Pech, Kumstát - Uher, Černoch, Smejkal. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.