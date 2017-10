Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve 14. kole extraligy Chomutov 5:2 a připravili tak Pirátům pátou porážku za sebou. Dvěma góly se na tom podílel útočník Jakub Herman, tři asistence si připsal obránce Martin Vyrůbalík.

Domácím se ideálně vydařil vstoupit do utkání. Již po 33 vteřinách hry se dostali do vedení, když kapitán Vyrůbalík z pozice beka přečíslil obranu hostí, zpoza branky nahrál Škůrkovi a jeho dělovka prosvištěla kolem lapačky Laca.

V 7. minutě bylo srovnáno. Olomouc dala krok navíc Vondrkovi, kterého našel bekhendem Lauko a Konrád byl po střele nad lapačku bez šance. V polovině třetiny neuznali sudí domácím gól, Ostřížek totiž posunul puk za čáru rukou. Ve 13. minutě ale již domácí opět vedli. Škůrek nahodil puk na branku, Herman jej nejprve tečoval a poté i dorazil za brankovou čáru.

V přesilovce měli poté Kohouti další dobré možnosti, Sunhder i Burian však trefili jen brankáře Laca. Minutu před koncem první třetiny mohl zvýšit vedení Hanáků Holec, opět však nechal vyniknout gólmana hostí.

Ve 26. minutě už domácí vedení navýšili. Mráz poslal puk na branku, Laco vyrazil betonem přímo na hůl Jakuba Galvase, který se trefil přesně. O minutu později se činila i čtvrtá formace Hanáků. Druhý gól dal Herman a vyhnal Laca z branky.

"Rozhodujícím momentem byl asi druhý gól, kdy se nám ještě v první třetině podařilo znovu se dostal do vedení. Ve druhé třetině jsme přidali další dvě branky a hrálo se nám dobře. Ve třetí části Chomutov vytahoval dva hráče na brejky, bylo to těžké ho chytat, ale zvládli jsme to," řekl obránce David Škůrek.

V polovině utkání byl blízko hattricku Herman, střídající brankář Lukeš se poprvé předvedl. Ve 33. minutě dokázal v pádu zakončit hostující Růžička, Konrád ale puk vyrazil do bezpečí.

Třetí třetina začala opět tlakem Olomouce. Ondrušek napálil dělovkou brankáře Lukeše. Ve 45. minutě hosté v přesilovce při vyloučení Sundhera snížili přesnou ranou Růžičky. Domácí mohl uklidnit Vlach, pátý gól ale nepřidal. Vzápětí olomouckým fanouškům zatrnulo při Tomicově šanci.

Více zdramatizovat duel se však Chomutovu nepodařilo. Při vlastní přesilovce hosté odvolali brankáře, místo dalšího snížení ale inkasovali do prázdné branky.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Tomajko (Olomouc): "Hodně nám pomohlo brzké vedení, kdy z nás spadla nervozita a tlak. Kluci si začali věřit, což nám pomáhalo v napadaní a soubojích, které se nám dařilo vyhrávat. Dostávali jsme se tak i častěji na puk a zápas jsme vcelku bez problémů kontrolovali. Ve třetí třetině jsme ale nechali zbytečnými fauly ještě soupeře nadechnout, to by se nám příště nemuselo vyplatit. Jinak jsme ale samozřejmě spokojeni. Doufám, že naše série hned v příštím kole neskončí. Získali jsme doma šest bodů a věřím, že sérii protáhneme i v neděli s Plzní."

Jan Šťastný (Chomutov): "Před zápasem jsme mužstvo upozorňovali, že Olomouc na nás vletí, bohužel jsme ihned inkasovali v prvním střídání. Dvě třetiny jsme se z toho nemohli vymanit, tahali jsme jednoznačně za kratší konec. Impulzem byla výměna brankáře. Do třetí části jsme si řekli, že takto nechceme hrát, byl to od nás ostudný výkon. Chtěli jsme se omluvit fanouškům. Dali jsme branku v přesilovce, šance tam byly, ale už jsme vyrovnat nestihli. Za první dvě třetiny jsme si bodovat nezasloužili. Nyní si budeme muset sednout a probrat se, protože jsme byli až moc v pohodě. Musíme se odrazit a vytáhnout nohy z bahna."

HC Olomouc - Piráti Chomutov 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Škůrek (Vyrůbalík, Laš), 13. Herman (Škůrek, Vyrůbalík), 26. J. Galvas (Mráz, L. Galvas), 27. Herman (Holec, Vyrůbalík), 58. Burian (Strapáč) - 7. Vondrka (Lauko), 45. V. Růžička (Skokan, Flemming). Rozhodčí: Šír, Lacina - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3023.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Sundher, Burian - Ostřížek, Strapáč, Mráz - Roman Vlach, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Chomutov: Laco (27. Š. Lukeš) - Flemming, J. Mrázek, Valach, Rašner, Slovák, Dlapa, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - V. Tomeček, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Chlouba, Poletín - Koblasa, Lauko, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.