Zlín - Hokejisté jedenáctého Chomutova prohráli v 51. kole extraligy ve Zlíně 2:5 a definitivně ztratili naději na postup do předkola play off. Semifinalista minulého ročníku už v šesté minutě prohrával 0:2 a i kvůli výhře Sparty nad Mladou Boleslaví bude hrát ve skupině o 11. až 14. místo. Zlín má stále naději na přímý postup do čtvrtfinále a na šesté Pardubice ztrácí dva body.

Zlín svého soupeře v prvních minutách sevřel v jeho obranném pásmu a ve třetí minutě se dostal do vedení, když se z mezikruží trefil obránce Ferenc. Vzápětí po parádním pasu Sedláčka skóroval Popelka a vyhnal z branky gólmana Lukeše, jehož nahradil Tadeáš Dvořák.

Stav 2:0 nemusel platit dlouho. Další velkou šanci měl Ondráček, zblízka ale trefil pouze Dvořákovu masku. Piráti se dostali do hry ve 12. minutě, kdy při přesilové hře ujel zlínské obraně Sklenář a snížil na rozdíl jedné branky.

Chomutov byl i blízko vyrovnání, ale Růžička ve velké šanci Kašíka nepřekonal. A tak Berani zase uskočili do dvoubrankového vedení, když početní výhodu využil Nosek, pro něhož to byla první trefa v sezoně.

V prostředním dějství místo branek padaly především tresty. Například chvíli před polovinou zápasu hráli Zlínští bez tří sekund celé dvě minuty čtyři na tři, ale skórovat nedokázali. Naopak Piráti přesilovku využili, když Slovák potrestal trest Ference, který dostal dvě minuty za podražení a osobní trest do konce utkání za vystřelení puku do hlediště v přerušené hře.

Zlín si ve třetím dějství držel těsný náskok, ubránil se i v oslabení a v 51. minutě zvýšil na 4:2 svou druhou brankou v utkání Popelka. Při Honejskově vyloučení na dvě plus dvě minuty sáhli Piráti už devět minut před koncem k power play. Po Noskově trestu se jim pak naskytla na 70 vteřin i hra v šesti proti třem, ale neuspěli.

V nervózním duelu dostali trest do konce utkání i hostující útočník Skokan za nesportovní chování a také zlínský Okál, který narazil Smejkala na hrazení a následně se ještě popral s Knotem. Výsledek ještě pojistil v 57. minutě do prázdné branky Fořt.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Nebylo to vůbec lehké. Kdybychom dostali první gól, hrálo by se asi hůř. Měli jsme pak dlouhé oslabení, které jsme zvládli. Jsme spokojeni s výhrou, i když z toho nakonec bylo drama. Musíme ještě máknout v Plzni, bojuje se o každý bod."

Jan Šťastný (Chomutov): "My jsme věděli, o co hrajeme. Museli jsme vyhrát po šedesáti minutách, což se nestalo. Nezachytili jsme, jak už letos několikrát, začátek a rychle jsme prohrávali 0:2. To na ledě defenzivního Zlína není ideální, a i když jsme poté bojovali a dvakrát jsme dali kontaktní gól, bylo to málo. Zkusili jsme všechno, dlouhá power play a ani hra šest na tři nám ale nevyšla. Jsme smutní, zklamaní, ale musíme pogratulovat ostatním."

Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Ferenc (Klhůfek, Freibergs), 6. Popelka (P. Sedláček, Klhůfek), 17. Nosek (Fořt, Honejsek), 51. Popelka (P. Sedláček), 57. Fořt - 12. Sklenář (V. Růžička ml., Valach), 36. Slovák. Rozhodčí: Mrkva, Hodek - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 12:8, navíc Ferenc do konce utkání, Okál 10 min. a 5 min. a do konce utkání - Skokan 10 min. a do konce utkání, Knot 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3954.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Honejsek - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Klhůfek, Popelka, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Chomutov: Š. Lukeš (6. Tadeáš Dvořák) - Valach, Knot, Flemming, Dietz, Slovák, Szathmáry, J. Mrázek - Skokan, Smejkal, Koblasa - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.