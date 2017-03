Chomutov - Hokejisté Chomutova podlehli v 52. kole extraligy Hradci Králové 1:3. Piráti si v minulém kole, když prohráli v Brně, definitivně zavřeli vrátka k přímému postupu do čtvrtfinále, v předkole narazí na Mladou Boleslav. Mountfield se díky tříbodovému zisku posunul na čtvrté místo a na úkor čtvrtfinálového soupeře Litvínova získal na svou stranu výhodu domácího prostředí.

V první šanci utkání se ocitl Lauko, jemuž ale gól nebyl uznán pro úmyslné kopnutí. O chvíli později měli Piráti k dispozici 52 vteřin dlouhou dvojnásobnou početní výhodu, kterou však nevyužili. Po několika neúspěšných akcích na obou stranách měl na holi gól Nedvídek, jenž dostal přihrávku před prázdnou bránu, ale kotouč netrefil. Ve 20. minutě poslal hosty do vedení Šimánek povedenou ranou bez přípravy.

Po nevyužité početní výhodě domácích, která se částečně přenesla z prvního dějství, byl v šanci Hlava, jehož zastavil hostující gólman Kacetl. Ve 23. minutě Kukumberg využil první přesilovou hru Východočechů a zvýšil na rozdíl dvou gólů. Na druhé straně mohli kontrovat Kudělka a Skokan, ani jeden však neuspěl.

V polovině utkání předvedl pohlednou individuální akci Kaše, jenž nevyzrál na královéhradeckého brankáře. Na Krále na opačné straně nevyzrál Čáp zakončením z mezikruží. Ve 37. minutě snížil na 1:2 Kudělka střelou od modré čáry, poté domácí ubránili další oslabení.

Na začátku třetí třetiny se hra po faulu na každé straně vyrovnala. Nevyužitý Chalupův samostatný únik potrestal na druhé straně Jarůšek, jenž ve stejné situaci prostřelil Krále. V polovině poslední části měl Mountfield zkrácenou přesilovku, která ke gólu nevedla.

V dalším průběhu už k vidění moc střeleckých příležitostí nebylo. Až v 58. minutě Kaše našel Kudělku, ten ale Kacetla neprostřelil. Úplný závěr provázely dva tresty domácích a oddechový čas Mountfieldu, což ale žádnou změnu stavu nepřineslo.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Hradec Králové zaslouženě vyhrál a hlídal si, co potřeboval. Příležitost dostali hráči, kteří v sezoně moc nehráli, ale vůbec nezklamali. Děkuji hráčům za perfektní výkony v celé sezóně, v pondělí to všechno začne a půjdeme na Mladou Boleslav."

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Děkuji hráčům za výkon a za vítězství. Jedním z cílů bylo dostat se do šestky, což jsme splnili, za což jim patří další dík. Shodou okolností a trochu i se štěstím jsme se vrátili na čtvrtou pozici, takže budeme play off začínat doma. O to více jsme rádi."

Piráti Chomutov - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Kudělka (Račuk) - 20. Šimánek (T. Knotek, Džerinš), 23. Kukumberg (Picard, Jarůšek), 45. Jarůšek (Dietz). Rozhodčí: Lacina, Pavlovič - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 3623.

Sestavy:

Chomutov: T. Král - Valach, Dlapa, L. Chalupa, Kudělka, Skinner, R. Černý, Buchtela, Tejnor - Koblasa, Kämpf, Poletín - Račuk, Skokan, Hlava - D. Kaše, Raška, Lauko - Šťovíček, Hejcman, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Hradec Králové: Kacetl - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pavlas - T. Knotek, Džerinš, Šimánek - Köhler, Kukumberg, R. Pavlík - Jarůšek, Dragoun, Picard - J. Dvořák, Nedvídek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.