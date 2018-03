Chomutov - Hokejisté Jihlavy porazili ve skupině o umístění na 11. až 14. místě v extralize Chomutov na jeho ledě 3:2 po nájezdech a půjdou tak do baráže s vítězstvím v zádech. Piráti naopak přišli porážkou v posledním 6. kole skupiny kvůli horším vzájemným zápasům s Mladou Boleslaví o 11. příčku a skončili dvanáctí. Nájezdy rozhodl útočník Tomáš Čachotský.

Utkání začalo velkým množstvím vyloučení, z nichž vyplynula hra ve třech proti třem. Následně Dukla využila zkrácenou klasickou přesilovku, když Divišovu střelu tečoval Skořepa.

Vyrovnat mohl Smejkal, jenže ranou z levého kruhu neuspěl, stejně dopadl na druhé straně Skořepa s dorážkami. Závěr třetiny přinesl další tresty, v doznívající přesilovce domácích nevyužil šanci Poletín.

Na začátku druhé třetiny Piráti ubránili zkrácené oslabení, poté sami nevyužili přesilovku a dvě nadějné šance - Havel selhal v úniku a Huml nezakončil úspěšně přečíslení. V 29. minutě bylo vyrovnáno, když Knotovo nahození zapadlo do bližšího rohu branky.

Od poloviny utkání měla Dukla čtyřminutovou početní výhodu, ve které inkasovala z Vantuchovy hole, na začátku 39. minuty ale přispěchal s odpovědí Diviš a bylo to 2:2.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupily oba celky s opatrnou hrou, která nepřinesla žádné šance. Chomutovu nepomohly ani dvě početní výhody, ve kterých se mu téměř nepodařilo ohrozit bránu.

Rozuzlení nepřineslo poté ani prodloužení, ve kterém Jihlava nevyužila přesilovku a Chomutov dvě jasné příležitosti Vondrky a Smejkala. V samostatných nájezdech rozhodl Čachotský povedenou kličkou do bekhendu.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Bylo to pro nás poslední utkání sezony a relativně v klidu. Bylo to hodně vyrovnané, hra nahoru a dolů. Remíza byla z obou stran zasloužená. V nájezdech byla Jihlava lepší, dala dva góly a my žádný."

Petr Vlk (Jihlava): "Není moc co hodnotit. Pro domácí už to byl závěr, takže o nic nešlo. My jsme střídali dobré okamžiky s horšími momenty, které jsme měli před druhým inkasovaným gólem. Jinak utkání vyloženě špatné nebylo. Jsme rádi za dva body z nájezdů, i když v prodloužení jsme tam měli dva úniky."

Piráti Chomutov - HC Dukla Jihlava 2:3sn (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Knot (J. Mrázek, Lauko), 32. Vantuch - 5. Skořepa (Diviš, P. Straka), 39. Diviš, rozhodující sam. nájezd Čachotský. Rozhodčí: Horák, M. Sýkora - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3198.

Chomutov: Pavlát - Flemming, Dietz, Valach, Trefný, Knot, J. Mrázek, L. Chalupa - Vondrka, Šťovíček, Sklenář - Skokan, Vantuch, Poletín - J. Havel, Huml, Lauko - Hlava, Smejkal, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Šidlík, Stříteský, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, Rys, Jiránek - Žálčík, Hamill, Půža - Čermák, Hubáček, Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.