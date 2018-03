Chomutov - Hokejisté Chomutova v 50. kole extraligy porazili po olympijské přestávce Třinec 3:2 v prodloužení a nadále drží naději na kýžené předkolo play off. Piráti vedli na začátku třetí třetiny 2:0, jenže Oceláři snížili a sedm vteřin před koncem základní hrací doby vyrovnal Ondřej Kovařčík. Rozhodující branku však v čase 60:41 zaznamenal útočník Vladimír Růžička mladší.

Piráti vstoupili do utkání aktivně, což vygradovalo s první početní výhodou, během té ale neuspěl s několika pokusy Valach a poté Flemming. Jelikož o chvíli později Lukeš vychytal v dobré pozici Hrňu, mohli Chomutovští pokračovat v tlaku během další přesilovky. Druhá polovina třetiny patřila Třinci, který postupně získal převahu, přesto měl největší šanci Poletín, jenž z levého kruhu minul.

Do druhé části se přenesla téměř celá přesilovka hostů, kteří se ale nedostali ke střele, až s návratem Skokana pálil Polanský z těsné blízkosti. Po vyrovnané pasáži bez šancí si Oceláři vybojovali početní výhodu, která zrcadlila přesilovku z úvodu dějství. Na začátku 37. minuty bylo čekání na gól u konce: Šťovíček zpoza brány našel Hlavu, který z mezikruží zavěsil do horního rohu třinecké branky.

Po 37 vteřinách hry v závěrečném dějství Skokan přihrál v situaci dva na jednoho Koblasovi, který zvýšil na rozdíl dvou gólů. Piráti se však dlouho neradovali, jelikož za 73 vteřin odpověděl Petružálek - 2:1. Po velké šanci Růžičky získal Chomutov na 76 sekund dvojnásobnou početní výhodu, Třinec však všechny podoby oslabení ubránil a držel naději.

Sedm vteřin před koncem základní hrací doby Kovařčík využil výhodu přesilovky v součtu s power play po odvolání gólmana Hrubce z branky a poslal duel do prodloužení. Už v jeho první minutě rozhodl chomutovský forvard Růžička, který zakončil únik gólově mezi Hrubcovy betony.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Martínek (Chomutov): "Odehráli jsem výborné utkání a od prvního vhazování jsme hráli naši hru, kterou jsme si řekli. Škoda první třetiny, ve které jsme nevyužili tutové šance, protože utkání mohlo vypadat úplně jinak. Bohužel, dvě šance, které jsme hostům dali, využili. Nás to stálo bod, o který jsme přišli. Je to hodně velká škoda. Jedenáct vteřin před koncem nemůžeme prohrát buly a nechat si dát gól. Už se to stalo poněkolikáté, ale máme dva body a musíme bojovat dál. Věřím, že si to o postup rozdáme v posledním zápase se Spartou."

Marek Zadina (Třinec): "V první třetině jsme podali nejhorší výkon za celou sezónu. Vůbec jsme se nemohli dostat do zápasu, neměli jsme pohyb a nebyli na kotouči. Když jsem si potom o přestávce řekli něco v kabině, přišlo zlepšení, ale pořád jsme prohrávali osobní souboje. Když jsme na začátku poslední třetiny dostali na 0:2, bylo to hodně těžké, ale musím pochválit kluky, že se zvedli, nevzdali se a snížili. Závěr jsme odbojovali, kluci na ledě nechali všechno a odměnou bylo vyrovnání. Škoda prodloužení, v němž jsme neproměnili velkou šanci a následně dostali gól."

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Hlava (Šťovíček, Lauko), 41. Koblasa (Skokan, Smejkal), 61. V. Růžička ml. (Vondrka, Š. Lukeš) - 42. J. Petružálek (Jank), 60. O. Kovařčík (Roth, Hrňa). Rozhodčí: Lacina, Kika - Hynek, Gerát. Vyloučení: 3:5, navíc Flemming - Marcinko oba 10 min. Bez využití. Diváci: 3845.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Knot, Flemming, Dietz, Slovák, L. Chalupa - Skokan, Smejkal, Koblasa - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, D. Musil, L. Kovář, Jank, Zahradníček - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - J. Petružálek, Adamský, Polanský - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.