Chomutov - Hokejisté Chomutova ve 34. kole extraligy porazili Plzeň po divoké přestřelce v závěru utkání 7:6 v prodloužení. Piráti nejprve dotáhli dvougólové manko z úvodu, poté prohrávali po druhé třetině 2:5, ale otočili na 6:5. David Stach poslal o 26 vteřin později na začátku 59. minuty duel do prodloužení. Druhý bod a čtvrtou výhru z posledních pěti utkání pak domácím vystřelil Ivan Huml, jenž zaznamenal pět bodů za dva góly a tři nahrávky. Plzeň si potřetí v řadě připsala bod.

V pirátském dresu se představili poprvé bek Dvořák a útočník Smejkal, kteří přišli do Chomutova na hostování ze Sparty výměnou za zkušeného Laca. Mezi tyčemi si extraligovou premiéru proti lídrovi tabulky odbyl Pavlát, jenže už po 20 vteřinách musel lovit puk ze sítě, když se prosadil ránou z levé strany Gulaš.

Poté domácí ubránili dvě po sobě jdoucí oslabení, ale už nezastavili Schleisse, jenž vlétl do pásma a zvýšil na 2:0. O chvíli později Piráti během dvou minut vyrovnali: Huml přiťukl Vondrkovi, který se nezmýlil, následně Knotovu ránu od modré čáry tečoval Skokan, jenž se po zranění vrátil do sestavy a bylo to 2:2.

I do druhého dějství měli lepší vstup hosté. Nejdříve Mertl projel obranou a zavěsil, poté Sklenička poslal do sítě vyraženou ránu a vrátil Škodě dvougólové vedení. Čtvrtý inkasovaný gól vyhnal z brány Pavláta, jehož nahradil ve 26. minutě Lukeš.

V dalším průběhu si oba celky zahrály přesilovku, ve které neskórovaly. Po polovině střetnutí vstřelil pátou branku Plzně dorážkou do prázdné brány Stach. V posledních vteřinách třetiny ujel osamocený Vondrka, ale jeho zakončení nemělo gólové parametry.

Ve třetím dějství se Piráti radovali už po čtrnácti vteřinách, když Huml předložil Koblasovi před prázdnou branku na jeho první trefu v sezoně. O chvíli později měli Chomutovští možnost výhody o jednoho hráče, v níž ale vůbec nevystřelili na bránu. V 53. minutě letěla vyražená rána Dietze před prázdnou bránou, odkud puk do sítě nikdo nedorazil.

Až o chvíli později Mrázek sebral z pozice obránce puk, objel bránu a zakončil na zadní tyčku - 4:5. Před koncem základní hrací doby Piráti otočili vývoj duelu během 35 vteřin, když se prosadil při premiéře za Chomutov Smejkal a po něm také ostřílený tahoun Huml. Krátce poté zastavil euforii v hledišti Stach, který vyrovnal a poslal duel do prodloužení.

V nastaveném čase rozhodl Huml, jenž se prosadil podruhé v zápase a vystřelil Severočechům cenný druhý bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Zápas jsme špatně rozehráli, ale na druhou stranu bylo dobré, že jsme vyrovnali. Druhá třetina byla špatná, soupeř využil šance a dal nám tři góly. Myslím, že bylo hodně důležité, že jsme hned na začátku třetí třetiny dali gól na 3:5. Ožili jsme a nakonec se nám podařilo vyhrát v prodloužení. Chtěl bych poděkovat hráčům za ohromnou bojovnost, prohrávat o tři góly s Plzní a vyhrát, to není nic jednoduchého. Perfektní výkon."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Z naší strany byly první dvě třetiny parádní, hráli jsme dobrý hokej. Chomutov sice vyrovnal na 2:2, ale věřili jsme, že ve druhé třetině šance proměníme a mohli bychom odskočit. To se nám povedlo, jenže bohužel přišla třetí třetina a hned gól v prvním střídání, kdy jsme udělali chybu ve středním pásmu. Když Chomutov snížil na 3:5, úplně se nám to rozpadlo a domácí to nakoplo. Třetí třetinu jsme jen bránili. Nakonec jsme mohli prohrát a odjet s nulou. Podobný zkrat se nám nesmí stávat, musíme se z toho poučit a hrát celých šedesát minut."

Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň 7:6 v prodl. (2:2, 0:3, 4:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Vondrka (Huml, Flemming), 15. Skokan (Knot, Slovák), 41. Koblasa (Huml, Skokan), 53. J. Mrázek (Huml), 57. Smejkal (Slovák, Skokan), 58. Huml (Knot, Koblasa), 62. Huml (Koblasa) - 1. Gulaš (Mertl, Indrák), 8. Schleiss (Rubner, Preisinger), 25. Mertl (Moravčík), 26. D. Sklenička (Stach, Kratěna), 32. Stach (Moravčík, Preisinger), 59. Stach (Kadlec, Kracík). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 4842.

Chomutov: Pavlát (26. Š. Lukeš) - Valach, T. Dvořák, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Smejkal - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Chlouba, Poletín - Hlava, Šťovíček, Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Plzeň: Hylák - Jones, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán, Kvasnička - Gulaš, Mertl, Indrák - D. Kindl, Kracík, Stach - Eret, Kratěna, Schleiss - P. Straka, Preisinger, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.