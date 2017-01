Chomutov - Hokejisté Chomutova zdolali ve 41. kole extraligy Vítkovice 5:3 a připsali si šestou výhru z posledních sedmi zápasů. Piráti tak uspěli v utkání, které věnovali chomutovské nemocnici a nastoupili v něm ve speciálních dresech ve stylu doktorských plášťů. Ostravané potřetí za sebou venku nebodovali.

Utkání začalo ve vysokém tempu a první šance měli domácí. Nejprve Valachovu střelu vyrazil Dolejš, který si vzápětí připsal úspěšný zákrok i při Vondrkově úniku. Po úspěšně zvládnutém oslabení domácích tečoval střelu těsně mimo branku Poletín.

Ve 14. minutě Výtisk fauloval při úniku Růžičku, který nařízené trestní střílení proměnil zakončením mezi Dolejšovy betony. O chvíli později Huml našel Tomicu, jenž zvýšil na rozdíl dvou branek. Před koncem úvodní třetiny nevyužili na druhé straně nadějné šance Stastny, Tomi, který měl před sebou úplně prázdnou bránu, a Vandas.

V úvodu druhé části Huml s Vondrkou sice nezužitkovali únik dva na jednoho, ale Kudělkovu ránu od modré čáry tečoval za záda vlastního brankáře Baranka a Piráti vedli 3:0. Ve 25. minutě se radovali i hosté, když se Květoň prosadil z dorážky. Hned vzápětí Stastny nastřelil horní tyčku.

Laco si pak připsal dva výborné zákroky a vychytal Baranku i Vandase. Udeřili naopak domácí. V 37. minutě Poletín našel vyražený puk před brankou a upravil na 4:1. Poslední možnost druhého dějství měl Kämpf, který se prodral do zakončení, ale trefil Dolejšův beton.

Chomutovští měli v úvodu poslední třetiny možnost přesilové hry, všechny rány ale létaly mimo branku hostů. Ve 48. minutě Valach našel před bránou volného Kämpfa, jenž ale Dolejše nepřekonal. O chvíli později se Olesz dostal před bránou k vyražené kotouči a trefil mezeru u levé tyčky chomutovské klece. Piráti však rychle odpověděli, Rutta si sjel do kruhu, odkud otřel kotouč o tyčku a přidal pátý gól domácích.

Po Tyborově šanci ale zdramatizoval závěr utkání Hrbas, jehož střelu tečoval za Lacova záda jeden z domácích obránců. Vítkovice to v závěru utkání ještě zkoušely bez brankáře, což jim ale k brance nepomohlo.

Hlasy trenérů po utkání

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "My jsme věděli, že nás čeká soupeř, který měl na rozdíl od nás týden volno. Byl jsem překvapený, že jsme měli docela dobrý pohyb, protože Vítkovice jsou rychlé a jejich útočníci jsou důrazní. Jsme rádi, že jsme zápas měli od začátku pod kontrolou, i když se soupeř vracel do zápasu, když snižoval. Bylo to hodně vyrovnané, ale byli jsme lepší v koncovce. Jsme rádi, že jsme se odpoutali od spodku tabulky a já bych byl rád, kdybychom si uhráli sedmé místo."

Jakub Petr (Vítkovice): "Rozdělil bych zápas na dvě roviny. My se nemůžeme s Chomutovem pouštět do ofenzivních závodů, dneska bylo krásně vidět, že soupeř šance z předbrankového prostoru nekompromisně potrestal a my jsme neproměnili tři tutovky. Tou další je, že dneska a ani v další fázi ligy nemůžeme pomýšlet na vítězství, když inkasujeme pět branek. My jsme neproměnili šance a inkasovali pět branek, v tom je rozdíl mezi Chomutovem, který hraje o šestku, a námi."

Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 14. V. Růžička ml. z trestného střílení, 16. Tomica (Huml, Valach), 22. Kudělka (V. Růžička ml., Sklenář), 37. Poletín (Huml, Vondrka), 52. Rutta (Tomica, Kämpf) - 25. D. Květoň (Hrbas), 51. Olesz (Vandas, E. Němec), 57. Hrbas (Szturc). Rozhodčí: Hribik, Pešina - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5014.

Sestavy:

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, Kudělka - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, D. Kaše, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Vítkovice: Dolejš - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Výtisk, od 21. navíc D. Krenželok - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Y. Stastny, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - Tomi, E. Němec, Szturc - od 41. navíc Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.