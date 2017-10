Chomutov - Hokejisté Chomutova podlehli v 10. kole extraligy doma Hradci Králové 2:3 a připsali si před vlastním publikem třetí porážku za sebou. Mountfield bodoval v pátém z posledních šesti duelů. Vítězný gól si v dresu hostů připsal útočník Petr Koukal, který ve 45. minutě zvýšil na 3:1.

Východočeši nastoupili i s posilou z Mladé Boleslavi, útočníkem Martinem Látalem. Utkání začalo v tempu a dlouhé okamžiky se hrálo bez zásahu sudích. Dvě větší šance na obou stranách se udály v sedmé minutě. Nejprve neuspěl Skokan s přihrávkou na Sklenáře mezi kruhy, hned poté na druhé straně mohl střílet do prázdné branky Bednáře, který ale nezkrotil puk.

Při signalizované výhodě Pirátů po střele Vondrky puk projel podél brankové čáry a nenašel ani hůl připraveného Humla na druhé straně. Rybár si poradil i s rychlou střelou Poletína ve 14. minutě. Před koncem první třetiny si i hosté zahráli přesilovku, ve které na Laca nevyzrál Látal.

Na začátku druhé části měli Chomutovští možnost početní výhody, kterou nakonec ve 25. minutě využil střelou z levého kruhu Slovák. Za 88 vteřin hosté vyrovnali, když po Koukalově přihrávce obránce Pláněk zamířil do odkryté branky. Možnost Pirátů pak měl Lauko, ale přihrávku z rohu nedokázal usměrnit za Rybára. V polovině duelu zkoušel Lacovu pozornost z hranice brankoviště Kukumberg.

Na přelomu druhé a třetí třetiny měli hosté na 56 vteřin výhodu přesilové hry pěti proti třem a s jejím koncem vyrovnal Köhler, jenž zasunul puk vedle Lacova betonu. Ve 45. minutě Mountfield otočil stav, když Bednář ke skórování do prázdné branky Koukala.

O chvíli později Východočeši nabídli domácím přesilovku, kterou se štěstím využil Poletín a snížil. Vyrovnat mohl vzápětí Chlouba, jenž v tísni minul vzdálenější tyčku Rybárovy klece. V závěru Chomutovští nedokázali vyrovnat při tlaku ani v power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Martínek (Piráti Chomutov): "Viděli jsme vyrovnané utkání s minimem šancí. Byla velká škoda, že jsme po našich chybách v obranném pásmu inkasovali hned potom, co jsme se dostali do vedení. Na konci druhé třetiny jsme měli dvě zbytečná vyloučení, které hosté potrestali. Snažili jsme se utkání zkorigovat, ale bohužel se nám to povedlo jenom na 2:3. Hradec si to poté pohlídal."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, chtěli jsme mít dobrý pohyb, což se nám povedlo. Obě mužstva hrála z pozorné obrany a moc šancí k vidění nebylo, i když byla na každé straně jedna neproměněná gólovka. Dostali jsme sice do vedení 3:1, ale Chomutov rychle odpověděl z přesilovky, takže to byl vyrovnaný zápas až do konce. Jsme rádi, že se nám podařilo týmovým výkonem a nasazením dotáhnout utkání do vítězného konce."

Piráti Chomutov - Mountfield Hradec Králové 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 25. Slovák (J. Mrázek, Vondrka), 50. Poletín (Valach) - 26. Pláněk (Koukal, Vopelka), 41. Köhler (Gregorc, Jaroslav Bednář), 45. Koukal (Jaroslav Bednář, F. Pavlík). Rozhodčí: Hodek, R. Svoboda - Zavřel, Kajínek. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 4298.

Chomutov: J. Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Grman, Slovák, Dlapa - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Lauko, Poletín - V. Tomeček, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Vopelka, Koukal, Červený - Jarůšek, Džerinš, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.