Chomutov - Hokejisté Chomutova porazili v 52. kole extraligy Spartu 4:2, přestože ještě po druhé třetině prohrávali 1:2. Piráti si tak zajistili nejlepší výchozí pozici pro boje ve skupině o umístění, Pražané zůstali na desáté pozici a v předkole vyzvou obhájce stříbra Liberec. Hosté přijeli na sever Čech v omlazené sestavě. Mezi několika debutanty se nejlépe prezentoval Vojtěch Kropáček, který dal první gól v extralize. Dvakrát mu odpověděl domácí Martin Šťovíček.

Utkání začalo ve značném tempu, jelikož se hned od druhé minuty hrálo ve čtyřech proti čtyřem. Většího prostoru na ledě využil nejproduktivnější obránce Pirátů Flemming, který z levé strany trefil bližší horní roh branky. Ve druhé polovině úvodního dějství měl na holi gól Říčka, jenž z těsné blízkosti nedorazil kotouč, stejně dopadl na druhé straně Skokan. Po ubráněném oslabení stál v ideální pozici Uher, ani ten z těsné blízkosti Lukeše neprostřelil.

Pozvolný začátek druhé třetiny nezpestřila ani přesilovka domácích, kteří si nevytvořili žádnou nadějnější šanci. Akce přišla až po polovině hrací doby, když při přesilovce napřáhl Voráček, jehož rána po dlouhém zámku zapadla do chomutovské branky. Přestože následující početní výhodu zahráli Piráti dobře, radovali se opět Pražané. Chybné Lukešovy rozehrávky využil Kropáček, jenž vstřelil při debutu premiérový gól.

Do závěrečné třetiny se přenesla část Dietzova trestu, který ještě na 51 vteřin protnulo vyloučení Fleminga. Sparta dlouhou početní výhodu nevyužila a sama se musela bránit, čehož Piráti využili. Hlavovo nahození tečoval v přesilovce Šťovíček, jenž si připsal o pár momentů později i třetí a vedoucí branku domácích, tentokrát ve vlastním oslabení. V závěru to Pražané zkoušeli v šesti proti čtyřem, čehož využil Lauko, který kosmeticky upravil skóre na 4:2.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "Bylo cítit zklamání, že jsem se nedostali do předkola play off, protože jsem o to chtěli se Spartou bojovat. Sparta nastoupila s mladšími hráči a nechala odpočívat zkušenější. Pro nás to bylo strašně těžké utkání, raději bychom hráli proti kompletní Spartě, protože mladí kluci čekají na šanci. Podle toho se zápas také vyvíjel, Sparta hrála výborně a my jsem rádi, že nakonec bereme tři body."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Celý rok jsem se chystali, že budeme hrát na trochu více mladých kluků, což se nám bohužel povedlo až v posledním zápase základní části, protože jsem v předchozích 51 kolech tahali nějaké kaštany z ohně. Jsme moc rádi, že si kluci zahráli a odehráli utkání se ctí. Nehodnotím zápas, ale jsem rád za kluky, kteří mi od mladšího dorostu prošli rukama. Alespoň v závěru sezony dostali možnost zahrát si před vlastním play off extraligu. Gratuluji Chomutovu k vítězství v závěru byl zkušenější."

Piráti Chomutov - HC Sparta Praha 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. Flemming, 46. Šťovíček (Hlava, Slovák), 52. Šťovíček (Lauko, Dietz), 59. Lauko (Vantuch) - 34. T. Voráček (Jarůšek, A. Kudrna), 37. Kropáček (Černoch). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5, navíc Švrček (Sparta) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3825.

Sestavy:

Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Knot, Slovák, Szathmáry, J. Mrázek - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - V. Tomeček, Skokan, Koblasa - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Sparta: Laco - T. Pavelka, Voráček, J. Mikuš, Jandus, Jeřábek, Švrček, Eliáš - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Pšenička, Říčka - Uher, Černoch, Kropáček - O. Procházka, Komárek, Wojnar. Trenér: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.