Chomutov - Hokejisté Chomutova ve 40. kole extraligy porazili Karlovy Vary 3:1, prodloužili domácí sérii výher na tři po sobě jdoucí zápasy a spravili si chuť po debaklu v Hradci Králové. Piráti zápas rozhodli ve druhé třetině, kdy se dvakrát střelecky prosadili. Energie klesla opět na poslední místo. Útočník domácích Vladimír Růžička mladší se po návratu do sestavy prosadil ve všech třech utkáních, které odehrál.

První šanci zápasu měl Vachovec, který ale z dorážky minul, následná přesilovka hostů skončila bez ohrožení Lacovy branky. Piráti byli efektivnější. Flemming našel přes pásmo Růžičku, jenž zakončil do odkryté branky. Od dvanácté minuty hráli domácí pětiminutovou početní výhodu po faulu Rohana. Kaše ani Poletín však své šance nevyužili.

Energie měla dobrý vstup do druhé třetiny, sice nevyužila přenesenou přesilovku, ale poté udeřil Gríger, jenž před brankou tečoval střelu Davídka. Piráti však rychle odpověděli, Hlava přihrál Valachovi, který vrátil domácím vedení. Ve 27. minutě předvedl Koblasa pohlednou akci, když se protáhl kolem obránce i brankáře a zakončil. Snížit mohl Skuhravý, jeho střela ale skončila na tyčce.

Na začátku poslední třetiny hráli Piráti dlouho v pěti proti třem, gól ale nepřidali. V největší příležitosti nepřekonal Závorku z mezikruží Poletín. V následné přesilovce hostů se do šance dostali Skuhravý a Tuominen, ani jeden však Laca nepřekonal.

V polovině třetí dvacetiminutovky se těsně před brankovištěm vystřídali Vondrka a Huml, dobrou pozici však chomutovští tahouni nevyužili. Poslední minuty provázela vyloučení na obou stranách, takže si Piráti pouze hlídali výsledek. V poslední šanci utkání stál Sklenář, jenž přestřelil v samostatném úniku.

Hlasy trenérů po zápase

Jan Šťastný (Chomutov): "Připravovali jsme se na nepříjemného a houževnatého soupeře, kterým Karlovy Vary určitě jsou. V posledních utkáních byly opravdu nepříjemní a podařilo se jim získat sousty bodů. Klíčové dneska bylo naše první zvládnuté oslabení a první přesilovka, kterou jsme využili. Soupeř potom sice srovnal, ale my jsme okamžitě zareagovali. Nejprve jsme dali na 2:1 a poté po hezké akci na 3:1, čímž jsme utkání zlomili. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát ze zajištěné obrany a nemusíme se tlačit to útoku. Chtěli jsme utkání zvládnou za jakoukoliv cenu a brát tři body. Mužstvo se vrátilo k poctivému hokeji a makalo, jedinou kaňkou jsou nevyužité přesilovky. Jsme šťastní, že jsme na debakl v Hradci Králové odpověděli vítězstvím."

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Podařilo se nám sice srovnat na 1:1, ale soupeř nám rychle odskočil na rozdíl dvou branek, nejprve po chybě ve středním pásmu a poté po individuální chybě v pásmu obranném. V poslední třetině si soupeř hlídal výsledek 3:1. Mrzí nás, že jsme neplnili, co jsme si řekli v kabině - netlačili jsme se do brány a nestříleli jsme. V poslední třetině jsme měli asi čtyři střely, to je potom těžké otáčet zápas. Soupeř výborně blokoval střely a hrál obětavě, zasloužil si vyhrát."

Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. V. Růžička ml. (Flemming, Kämpf), 25. Valach (Hlava), 27. Koblasa (Kämpf, Rutta) - 23. Gríger (Davídek). Rozhodčí: Šír, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:6, navíc M. Rohan 5 minut a do konce utkání, Mikulík (oba K. Vary) 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4371

Sestavy:

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, Kudělka - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, D. Kaše, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Karlovy Vary: Závorka - Dujsík, Sičák, Benák, Tomáš Dvořák, Rýgl, M. Rohan, Baldajev - Harkabus, Tuominen, T. Rachůnek - Mikulík, Skuhravý, D. Kindl - Gorčík, Dušek, Stloukal - Davídek, Gríger, Vachovec. Trenéři: Tlačil a Antonik.