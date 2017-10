Chomutov - Hokejisté Chomutova porazili v 18. kole extraligy Brno 3:2 v prodloužení a vyhráli tak teprve druhý z posledních devíti zápasů. Utkání rozhodl v čase 60:39 útočník Jakub Sklenář. Kometa tak nevyužila šanci posunout se do čela tabulky a je i nadále třetí. Piráti jsou pátí.

Hned v úvodu utkání prověřil pozornost brankáře domácích Laca útočník Zaťovič, který ale neuspěl stejně jako o chvíli později Erat v signalizované výhodě. Poté, co ani jeden celek nezužitkoval zkrácenou početní výhodu, dostalo Brno další.

A hosté ji využili ke vstřelení vedoucí branky. Přihrávku Zaťoviče srazil do vlastní branky Slovák. Obránce domácích však smolnou chvilku vzápětí odčinil, když o 90 sekund později vyrovnal. V poslední minutě si Chomutovští vytvořili velký tlak, kapitán Vondrka však jen nastřelil tyč.

Ve 22. minutě ujížděl sám na brankáře Tomica, ale na Čiliaka si rychlou střelou nepřišel. Další průběh druhé třetiny byl ve vysokém tempu, ale velké množství šancí nepřinesl. Až v polovině utkání neuspěl sám před chomutovskou brankou Svoboda.

Ve 36. minutě nejprve Hruška se Zohornou nevyužili situaci dva na jednoho, poté Grmanovu přihrávku do brankoviště šikovně tečoval bruslí Tomeček - 2:1.

Hned na začátku třetí třetiny našel Štencel volného Nečase, který dorážku do prázdné namířil jen do hrudi přesouvajícího se Laca. V dalším pokračování se Piráti zaměřili na obranu středního pásma, ale těsné vedení neudrželi.

Ve 49. minutě nejprve Krejčík trefil z vrcholu brankoviště jen tyčku. O dvě minuty později ale už vyrovnal z mezikruží Nečas, který zamířil přesně do levého horního rohu. Talent Komety se tak dočkal ve druhém zápase po návratu ze zámoří první branky.

Brno mohlo rozhodnout v závěru normální hrací doby, kdy mělo výhodu přesilové hry, Laco však potřetí neinkasoval. Naopak hned na začátku prodloužení se po rychlém protiútoku prosadili domácí a po Vondrkově přihrávce rozhodl Sklenář.

Jan Šťastný (Chomutov): "Kometa je kvalitní mužstvo, proti kterému jsme chtěli odčinit nepovedené utkání z Jihlavy. Bohužel, jak jsme v Jihlavě končili, tak jsme dnes i nastoupili. Prvních deset minut nebýt Jánka Laca, bylo by po utkání. Potom se nám z toho podařilo nějak vymanit a srovnat hru i skóre. Ve druhé třetině jsme pohybem trochu trápili obranu Brna. Ve třetí části byl soupeř jednoznačně lepší a jenom díky gólmanovi jsme zápas dotáhli do prodloužení, ve kterém jsme zareagovali a nasadili tři útočníky. Pro nás to jsou hrozně cenné dva body. Bojujeme a bodujeme."

Kamil Pokorný (Brno): "Rozhodla naše neproduktivita, jelikož jsme si vypracovali dost gólových šancí, které se nám v poslední době nedaří využívat. Naopak domácí podruhé vystřelili na branku a vyrovnali na 1:1. Ve druhé třetině neproměníme přečíslení dva na jednoho a hned vzápětí inkasujeme. Jsme rádi, že jsme srovnali, ale měli jsme v základní hrací době ještě skórovat. V prodloužení přišel opět stejný trest, neproměníme přečíslení a soupeř z protiútoku vzal druhý bod."

Piráti Chomutov - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Slovák (Tomica, Lauko), 36. Tomeček (Grman), 61. Sklenář (Vondrka, Huml) - 12. Zaťovič, 51. Nečas (Krejčík, Gulaši). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 4243.

Chomutov: Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Grman, Slovák, Dlapa - Lauko, V. Růžička ml., Tomica - Tomeček, Huml, Poletín - Vondrka, Skokan, Skelnář - Havel, Šťovíček, Koblasa. Trenéři: V Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Brno: Čiliak - Štencel, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, Nečas, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, T. Svoboda - Mallet, J. Hruška, H. Zohorna - V. Němec, Nahodil, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Haken.