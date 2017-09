Chomutov - Hokejisté Chomutova prohráli v 8. kole extraligy s Plzní 1:4. Piráti ještě po první třetině vedli, ale nakonec poprvé v nové sezoně nebodovali a přišli o vedení v tabulce. Vyrovnané střetnutí definitivně zlomili Západočeši, kteří vyhráli počtvrté v řadě, v polovině třetí části, kdy se prosadili dvakrát v krátkém sledu za sebou. Dva góly v dresu vítězů zaznamenal útočník Tomáš Mertl.

Plzeň do utkání vstoupila hodně aktivně, krátce po nadějné šanci Kubalíka z levého kruhu měla možnost početní výhody, ve které však Vondrka vybojoval puk a vyzval ke skórování Slováka. Ten sice neuspěl, jenže krátce po polovině úvodní třetiny Tomeček vybojoval puk a přihrál Růžičkovi, který už poslal Piráty do vedení.

Ve čtyřech proti čtyřem ujel Kubalík, ale opět tváří v tvář Laca nepřekonal. Před přestávkou si Chomutovští zahráli ještě přesilovku, ve které obstřelovali plzeňskou branku.

V úvodu prostřední části Kubalík do třetice chomutovskou jedničku v dobré pozici neprostřelil. Těsně před návratem Jonese z trestné lavice ujel Tomeček sám na Svobodu, kale nepřelstil ho. Naopak se rozvlnila síť na druhé straně, Kubalík tvrdě srazil Valacha, zmocnil se kotouče a v samostatném úniku vyrovnal.

Po střele Slováka z dobré pozice hráli Chomutovští dvě minuty ve čtyřech, čehož nevyužili. Naopak v končící 39. minutě dlouho držel Mertl v početní výhodě puk v pravém kruhu, z něhož nakonec poslal Plzeň do vedení.

Na začátku třetí části napadala Plzeň rozehrávku domácích hluboko v jejich pásmu a komplikovala jim zahájení útoku. Přesto se do dvou dobrých šancí dostali Valach a Růžička, ani jeden však nevyzrál na Svobodu. Ve 47. minutě bylo v brankovišti hostů živo, do skrumáže pálili Skokan a opět Valach. V rozmezí dvou minut ale Plzeň rozhodla. Po gólu Stacha, který se protáhl mezi obránci a trefil se do horního růžku, upravil na 4:1 Mertl z vrcholu brankoviště. V samotném závěru domácím nepomohla ani přesilovka.

Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. V. Růžička ml. (V. Tomeček, Poletín) - 29. D. Kubalík, 39. Mertl (Čerešňák, Kindl), 51. Stach (Moravčík), 53. Mertl (Gulaš, Jones). Rozhodčí: Bejček, Hradil - Zíka, Klouček. Vyloučení: 4:4, navíc Valach (Chomutov) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5028.

Sestavy:

Chomutov: J. Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Grman, Slovák, Rašner, Szathmáry - Vondrka, Huml, Tomica - V. Tomeček, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Skokan, Poletín - Hlava, Chlouba. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, P. Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán - Gulaš, Mertl, Indrák - Kindl, Stach, D. Kubalík - Kratěna, Kracík, Schleiss - P. Straka, Preisinger, Kodýtek - Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.