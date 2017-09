Chomutov - Hokejisté Chomutova našli v 6. kole extraligy svého prvního přemožitele. Stali se jím hráči Vítkovic, kteří na severu vyhráli 2:1 v prodloužení. V čase 62:24 rozhodl slovenský útočník Radoslav Tybor. Chomutovští však zůstávají i nadále v čele tabulky a zároveň jsou stále jediným týmem, jež v každém svém vystoupení bodoval.

Severočeši byli sice v první třetině o něco aktivnějším týmem, ale Vítkovicím vycházela jejich sázka na pečlivou obranu a udržely po ní bezbrankový stav. Po úvodních možnostech, které měli na jedné straně Tomica a na druhé Květoň, jím mohl pohnout zejména Skokan krátce před přestávkou, jenž Bartošák v brance Ostravanů byl proti.

Na konci 25. minuty museli hosté do čtyř, v následné přesilovce Bartošák vychytal Tomečka a ostrá Valachova rána těsně minula cíl. V polovině základní hrací doby se chvíli hrálo ve třech na obou stranách, brzy na to ale Bartošákovo posunutí branky - dle sudích úmyslné - znamenalo 48 vteřin přesilovky pět na tři pro domácí.

Ti s ní ovšem nedokázali naložit optimálně a stihl je za to trest. Ve 36. minutě měl dobrou šanci Koblasa, domácí forvard si to pak zopakoval, jenže poté, co ztratil odražený puk, vyrazili do brejku hosté: Szturc dokázal jednoruč posunout puk na Zdráhala, jenž stihl rychlý blafák do bekhendu a překonal gólmana Laca.

Ve 47. minutě se po Vondrkově zakončení odrazil puk od brankové konstrukce zpět do hry, sudí si zanedlouho ověřil celou situaci u kolegy u videa, ale byl překvapivě rychle zpátky na ledě. Překvapivě i proto, že branka nebyla uznána, ačkoliv se z opakovaných záběrů na kostce nad ledem zdálo, že kotouč před odrazem zpět do hry brankovou čáru přešel.

Piráti už po chvilce odpověděli tím nejlepším možným způsobem, když Mrázek dostal ideálně naservírovaný kotouč na kruh pro vhazování a bez přípravy propálil Bartošáka. Rozhodnout mohl v posledních vteřinách Klok, bekhendem zblízka ale minul. Tybor v následném prodloužení už si vedl lépe a vystřelil Ostravanům druhý bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Martínek (Chomutov): "Chtěli jsme navázat na výborné utkání v Brně, ale začátek od nás nebyl kvalitní. Měli jsme horší pohyb, což se později zvedlo. Ve druhé třetině bylo parádní ubráněné oslabení tři na čtyři, ale na druhou stranu bylo špatně, že jsme nevyužili přesilovku pět na tři. Ve třetí třetině jsme začali více bruslit, napadat a nedávali jsme hostům tolik prostoru. Škoda nevyužité šance Michala Vondrky a pak několika v prodloužení. Bylo to vabank. Vyzdvihl bych výkony obou brankářů, kteří odehráli výborné utkání."

Jakub Petr (Vítkovice): "Věděli jsme, ke komu přijíždíme. Chomutov je jeden z top týmů extraligy a víme o jeho síle. Chtěli jsme získat body a přerušit jejich super šňůru, ale pro mě bylo už před zápasem důležité hlavně to, jakým hokejem se budeme prezentovat. Mrzí mě úsek, kdy jsme tam vypadli z role. Při tom vývoji jsme mysleli na tři body, ale musíme být skromní, i dva body jsou pro nás velkým úspěchem. A nějaká pochvala tam za to v kabině také zazněla."

Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera 1:2 v prodloužení (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 48. J. Mrázek (Chlouba) - 40. P. Zdráhal (Szturc), 63. Tybor (O. Roman). Rozhodčí: Pavlovič, Hodek - J. Ondráček, D. Hynek. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 4445.

Chomutov: J. Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Dlapa, Slovák, Rašner, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - V. Tomeček, Chlouba, Koblasa - Hlava, Lauko, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Hrbas, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Dej, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.