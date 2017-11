Chomutov - Hokejisté Chomutova prohráli ve 24. kole extraligy doma s Třincem 3:5 a připsali si už šestou porážku za sebou. Třinec, který zakončil na severu Čech dlouhou sérii šesti duelů venku, se radoval z teprve třetí výhry z posledních sedmi klání. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci oslavil návrat do sestavy Ocelářů po třízápasové absenci útočník Martin Růžička.

Třinečtí vstoupili do duelu dobře. Hned ve třetí minutě využili nabídnutou přesilovku, když před brankou tečoval pokus Milana Doudery Rákos. Krátce poté, co Vladimír Růžička mladší nevyužil střeleckou pozici, udeřili opět Oceláři.

V 11. minutě při signalizované výhodě se prosadil z dorážky Irgl. Laca následně vystřídal v brance Pirátů Lukeš. V závěru úvodního dějství zvýšil na rozdíl tří branek Martin Růžička, který se protáhl za obranu a úspěšně zakončil.

"Musím říct, že nejhůře mi bylo v první třetině. Byl jsem na ledě, pak jsme měli přesilovku a nakonec dali gól. To jsem přišel na střídačku a myslel jsem, že vrhnu. Pak už to opadlo, šetřil jsem síly a nehonil se tolik" řekl Martin Růžička, který témě dva týdny léčil zraněný kotník.

I na začátku prostřední části šli Piráti do čtyř, což potrestal v 24. minutě Marcinko povedenou tečí. Mezi tlakem hostů si Chomutovští vytvořili několik šancí, ale žádná za Hamerlíka nepropadla. Až po polovině duelu dorazil Vondrkovu ránu za Hamerlíkova záda Huml. Rychle ale odpověď Martin Růžička, jenž se prosadil podruhé v utkání. Na konci druhé třetiny si ve výhodě o jednoho hráče zahráli také domácí, kteří ale neuspěli.

Chomutovští se snažili tlačit do útoku, ale ztroskotali na třinecké obraně a Hamerlíkovi. Nevyužili přesilovku a pak měl šanci Tomica, jenž netrefil prázdnou branku. Ve 47. minutě Vondrka neproměnil ani trestní střílení.

"Škoda, že Michal Vondrka neproměnil nájezd a pak Michal Poletín netrefil prázdnou bránu. Kdyby se jim to povedlo, bylo by zaděláno na drama," litoval asistent trenéra Chomutova Jan Šťastný.

Krátce poté hráli Piráti v pěti proti třem, nejprve Vladimír Růžička mladší nastřelil tyčku a a vzápětí už skóroval od modré čáry Valach. Na rozdíl dvou gólů snížil v další výhodě o dva hráče Vondrka už po patnácti vteřinách.

"Bylo to úplně zbytečné. Všechno to byly fauly holí, včetně mého trestu. Mrzelo nás to i kvůli Peteru Hamerlíkovi, protože chytal výborně. Chomutov sehrál přesilovky pět na tři dobře, takže se zápas zbytečně zdramatizoval," uvedl Martin Růžička, který mohl v závěru ještě dokonat hattrick. V úniku ale Lukeše nepřekonal.

"Utkání jsme si prohráli v první třetině, jak jsme ji odehráli, to je neomluvitelné a ani nemá cenu hodnotit to. Pak jsme chtěli utkání nějak dohrát a pokusit se o zázrak. Změnili jsme styl hry a hráči si uvědomili, že to tak dál nejde," dodal Šťastný.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Utkání jsme si prohráli v první třetině. Jak jsme ji odehráli, to je neomluvitelné a ani nemá cenu to hodnotit. Pak jsme chtěli utkání nějak dohrát a pokusit se o zázrak. Změnili jsme styl hry a hráči si uvědomili, že to tak dál nejde. Prohrávat 1:5 s Třincem není jednoduché, ale chtěli jsme třetí třetinu vyhrát. A jelikož už se nám povedlo proti Třinci nějaká utkání otočit, chtěli jsme to zkusit i nyní. Škoda, že Michal Vondrka neproměnil nájezd a pak Michal Poletín netrefil prázdnou bránu. Sportovně musím říct, že jsme si za to, co jsme předvedli, nezasloužili vyhrát. Musíme se probrat, takhle to nemůže dál fungovat."

Marek Zadina (Třinec): "První třetina byla z naší strany nejlepší v sezoně. Vyhráli jsme ji 3:0, na čemž jsem postavili základ výsledku. Tým hrál velmi dobře, pracoval a kluci, kteří se nám vrátili do sestavy, nám hodně pomohli. Pomalinku už se budou vracet kluci po zranění a nemocní, takže začneme dávat tým zase dohromady. Doufám, že to bude šlapat. Ve třetí třetině jsme si zkomplikovali za stavu 5:1 život, protože jsme byli hodně vylučovaní, což zdramatizovalo závěr utkání. Chtěl bych poděkovat týmu, že zápas odpracoval. Jsme šťastní, že jsme vyhráli a vezeme tři body."

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. Huml (Vondrka, J. Mrázek), 52. Valach (V. Růžička ml.), 54. Vondrka (Huml, V. Růžička ml.) - 3. Rákos (M. Doudera, Mikulík), 11. Irgl (Adámek), 19. Martin Růžička (Mikulík, M. Doudera), 24. Marcinko (Mikulík, Martin Růžička), 36. Martin Růžička (Marcinko, Rákos). Rozhodčí: Hradil, Souček - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:3. Diváci: 3225.

Sestavy:

Chomutov: Laco (11. Š. Lukeš) - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, Grman, od 21. navíc - Vondrka, Huml, Tomica - Lauko, V. Růžička ml., Koblasa - Skokan, Sklenář, Poletín - V. Tomeček, Šťovíček, J. Havel. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Třinec: Hamerlík - D. Musil, M. Doudera, Jank, Linhart, Adámek, L. Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Cienciala, Mikulík, J. Petružálek - Irgl, Polanský, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň - Christov. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.