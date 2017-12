Chomutov - Hokejisté Chomutova porazili ve 30. kole extraligy Jihlavu 4:2 a poslednímu týmu soutěže tak odskočili na rozdíl čtyř bodů. Piráti utnuli sérii čtyř proher, tříbodový zisk si připsali poprvé od 22. října a po 13 utkáních. Prvními zásahy v sezoně přispěli k úspěchu bek Stanislav Dietz a útočník Nicolas Hlava.

Utkání o velmi důležité body bylo v úvodu vyrovnané. O něco větší aktivita se objevila na straně domácích v osmé minutě, ale nabídnutou přesilovku nevyužili. Pak si oba celky připsaly po jednom nadějném úniku, jenže hostujícímu Andělovi překazil zakončení Slovák, na druhé straně Lauko na kotouč nedosáhl.

Druhou část zahájil premiérovou trefou v sezoně Dietz, který bleskově už po devíti vteřinách využil početní výhodu. Na začátku 28. minuty měla Dukla možnost hrát 40 vteřin v pěti proti třem, jenže přesilovku sehrála bez střelby a navíc se záhy o šanci připravila vlastním vyloučením.

Ve 36. minutě nejprve Žálčík tečoval ránu Bryhnisveena mimo Lacův dosah a o 41 vteřin později se stejným způsobem prosadil Hlava, který stanovil skóre po druhé třetině na 2:1.

I do závěrečného dějství vstoupili svěřenci kouče Růžičky přesilovkovou trefou, o kterou se tentokrát postaral Růžička mladší ránou z pravé strany. V dalším průběhu se Chomutovští soustředili převážně na obranu, takže nepouštěli Duklu do příležitostí.

V 55. minutě mohl navýšit rozdíl Vondrka, ale když ujel obráncům, už neměl dost místa na zakončení. V samotném závěru Jihlavským vyšel risk bez brankáře, když vstřelil kontaktní gól Jiránek. O pár vteřin později však odpověděl Huml gólem do prázdné branky.

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Už jsme dlouho prohrávali. Proti Jihlavě bylo už od začátku vidět, že má mužstvo nasazení a že si jde za vítězstvím. Víme, že Jihlava je kvalitní mužstvo, což potvrzují i poslední výsledky. Zápas byl vyrovnaný, Jihlava měla na začátku pár šancí, které ale chytil Jánko Laco. Ve druhé třetině bylo dobře, že jsme šli do vedení, potom už jsme zápas měli ve svých rukách. Chci poděkovat hráčům, že zabrali a podařilo se nám vyhrát."

František Zeman (Jihlava): "Nevstoupili jsme do utkání špatně, měli jsme gólové šance, ale bohužel jsme je nevyužili. V dalším průběhu Chomutov vytěžil z minima maximum a my jsme mu to moc ulehčovali. Nepotvrdili jsme výkonnost z posledních zápasech, což nás mrzí."

30. kolo hokejové extraligy:

Piráti Chomutov - HC Dukla Jihlava 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. Dietz (Flemming), 36. Hlava (A. Dlouhý, Šťovíček), 42. V. Růžička ml. (Grman, Valach), 59. Huml (Vondrka) - 36. Žálčík (Bryhnisveen, Anděl), 58. Jiránek (R. Hubáček, Čachotský). Rozhodčí: Šír, M. Petružálek - Zavřel, Klouček. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 3415.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dietz, Valach, Grman, Slovák, Dlapa, L. Chalupa - Vondrka, Huml, Poletín - Tomeček, V. Růžička ml., Sklenář - Lauko, Chlouba, Koblasa - Hlava, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Jihlava: Volden - De la Rose, Suchánek, Ulrych, D. Kajínek, Bryhnisveen, Šidlík, Váňa - Rys, Skořepa, Jiránek - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Diviš, R. Hubáček, Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.