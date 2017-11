Chomutov - Hokejisté Chomutova podlehli ve 22. kole extraligy v severočeském derby s Litvínovem 1:3 a připsali si čtvrtou porážku za sebou. Z posledních šesti duelů odešli Piráti poražení pětkrát a získali v této sérii jen čtyři body. Verva naopak navázala na středeční domácí výhru nad Mladou Boleslaví (6:3) a i v druhém vystoupení po reprezentační pauze naplno bodovala.

Utkání začalo opatrně z obou stran. Do první velké šance se dostal až v osmé minutě v přesilové hře při Poletínově vyloučení hostující Nejezchleb, ale v dobré pozici přestřelil. Další možnost Litvínova měl v polovině úvodní třetiny Hanzl, který ale zblízka Laca nepřekonal.

Ve 13. minutě se radovali z vedení hosté. Černý přihrál v přečíslení dvou na jednoho Jánskému, který do odkryté části branky snadno otevřel skóre. Odpovědět mohl za čtyři minuty Vladimír Růžička mladší, který se dostal sám před Petráska, ale ani nadvakrát jej nepřekonal.

Chomutovští se museli v první polovině prostředního dějství bránit hned při třech oslabeních v řadě po faulech Humla, Poletína a Vondrky. Ve druhém oslabení se dostal do úniku Sklenář, ale přestřelil Petráskovu branku. Pak si dvě početní výhody zahráli i Piráti, ale ani jednu nevyužili.

Na začátku závěrečné třetiny se domácí tlačili za vyrovnáním, ale Verva všechny jejich nájezdy odrážela. Litvínov mohl zvýšit ve 48. minutě, kdy Nejezchleb nastřelil od modré čáry tyčku. Gólu se Nejezchleb dočkal o tři minuty později, kdy zamířil po Ihnacakově přihrávce do odkryté branky.

Vývoj zdramatizoval v 56. minutě Skokan, který úspěšně tečoval Poletínovu přihrávku. V závěru sáhli Piráti k power play a Gerhát 45 vteřin před koncem do prázdné branky pečetil výsledek.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Martínek (Chomutov): "Bylo to bojovné utkání s výbornou kulisou. Nás sráží neproměňování šancí, protože jsme nějaké měli. Měli jsme samostatný nájezd, pak Michal Vondrka nedal do prázdné brány a kvůli tomu utkání prohráváme. Musíme to zlepšit, pak budeme vyhrávat."

Radim Rulík (Litvínov): "Z naší strany to byl ubojovaný zápas. Bylo důležité, že i když nám v první třetině dvakrát ujeli tři na dva, nedali to. My jsme potom z jednoho protiútoku dali gól. Bylo také podstatné, že jsme ubránili oslabení. Doma jsme s Chomutovem prohráli, takže jsme měli o motivaci navíc."

Piráti Chomutov - HC Verva Litvínov 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 56. Skokan (Poletín, Sklenář) - 13. Jánský (J. Černý, V. Hübl), 51. Nejezchleb (Ihnacak, Sörvik), 60. Gerhát (Kubát). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 5250 (vyprodáno).

Sestavy:

Chomutov: J. Laco - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman - Vondrka, Skokan, Tomica - V. Tomeček, V. Růžička ml., Sklenář - J. Havel, Huml, Poletín - Lauko, Chlouba, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Z. Sklenička - Jánský, V. Hübl, J. Černý - M. Hanzl, Ihnacak, Nejezchleb - Vandas, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Šimeček, Matoušek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.