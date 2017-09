Liberec - Hokejisté Chomutova zvítězili v 7. kole extraligy na ledě Liberce 4:1. Piráti tak i v sedmém utkání sezony bodovali a vrátili se do čela tabulky před Třinec. Vicemistr naopak poprvé ztratil body doma pod Ještědem. Za stavu 1:1 rozhodly duel po polovině třetí třetiny dvě branky Pirátů v rozmezí 20 vteřin, kdy se trefili útočníci Ivan Huml a Roman Chlouba.

Utkání začali mnohem lépe hosté z Chomutova. Již v první minutě musel domácí gólman Will vytáhnout vynikající zákrok proti střele Růžičky. Tato šance jako by předznamenala obraz prvního dějství. Hosté měli puk častěji na hokejkách a jejich výpady byly nebezpečnější. Domácí kontrovali ve 13. minutě. Dnes čerstvě osmnáctiletý Hrabík vyhrál souboj za chomutovskou brankou a zkusil bekhendem překvapit Laca, ale mířil jen do boční sítě. I proto první třetina skončila bez branek.

Druhá část hry začala náporem hostů, Will však stále držel čistý štít. Na konci 25. minuty byli současně vyloučení dva chomutovští hráči. Bílí Tygři si vytvořili tlak, ale jinak z dlouhé dvojnásobné přesilovky nic nevytěžili. Naopak minutu po jejím skončení inkasovali: Růžička se - až tísněn - prosadil na brankovišti a otevřel skóre.

Piráti byli i nadále mírně aktivnější. Přišla 33. minuta a diváky zvedla ze sedadel bitka jako z NHL. Ve středním pásmu letěly na led rukavice i helmy a do sebe se pustili Jánošík a Flemming. Pěstní souboj domácí nabudil a vrhli se do útoku. Nejblíže k vyrovnání měl ve 38. minutě Jašek, před kterým byla prázdná polovina chomutovské branky, ale Laco mu gól doslova ukradl.

Mladý liberecký útočník se však dočkal ve 42.minutě. Bulíř ho před brankou našel zpětnou přihrávkou a Jašek ranou mezi betony překonal Laca. Ve 46. minutě předvedl liberecký Dlouhý gesto fair play, když odvolal faul na svoji osobu. Hra získala větší spád, na obou stranách ale hráli prim brankáři. Aktivnější byli postupně domácí, jenže do vedení šli hosté.

V 53. minutě nahodil Valach puk na Willa a odraženou střelu uklidil do sítě pohotově Huml. Po chvilce bylo domácím ještě hůř. Zřejmě jediná Willova chyba v utkání znamenala další gól v jeho síti, když ho z nulového úhlu nachytal Chlouba.

Frustrace Libereckých se promítla do faulů, hosté hráli dlouhou dvojnásobnou přesilovku, Willa ale nepřekonali. Tři minuty před koncem zkusili domácí i power play. Gól přes enormní tlak nevstřelili, Piráti si vítězství pohlídali, půl minuty před koncem ho pojistil ještě Vondrka.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na soupeře, který je velmi obětavý a urputný. My jsme se tomu minimálně v první třetině nevyrovnali. Po inkasované brance tým hodně poklesl, protože jsme za sebou měli dlouhou přesilovku pět na tři, kterou jsme nevyužili. Dostat dvojitý hřebík v podobě inkasované branky hned po závěru nevyužité přesilovky, to s týmem zahoupalo. Vrátili jsme se do hry v závěru třetí třetiny, tam jsme nabírali dech, ale Chomutov si urputností a obětavostí zasloužil, aby se štěstí přiklonilo na jejich stranu."

Jan Šťastný (Chomutov): "Chtěli jsme nastoupit aktivně a zatlačit domácí. Myslím, že jsme měli v první třetině spoustu příležitostí a je škoda, že jsme nevstřelili branku. Ve druhé třetině jsme na to chtěli navázat. Velice důležité bylo ubránění přesilovky pět na tři, hned potom jsme vsítili branku a šli do vedení. Čekali jsme tlak domácích, který přišel. Chtěli jsme hrát co nejdéle na to, abychom gól nedostali. Na začátku třetí třetiny jsme ale inkasovali a pak si myslím, že domácí byli lepším týmem. My máme ale výborný charakter a velmi obětavé mužstvo, možná se k nám i přiklání hokejové štěstí. Proto se nám vše podařilo zvládnout."

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 42. Jašek (Bulíř) - 28. V. Růžička ml. (Vondrka, Sklenář), 53. Huml (Valach), 54. Chlouba, 60 Vondrka (Huml, Tomica). Rozhodčí: Šír, Pražák - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 11:7, navíc Jánošík, Plutnar - Flemming všichni 10 min. Bez využití. Diváci: 6215.

Liberec: Will - Pyrochta, Jánošík, Plutnar, Derner, Havlín, Kolmann, od 21. navíc Maier - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Ordoš - J. Stránský, Jašek, D. Špaček - Hrabík, Vantuch, A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Chomutov: J. Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Grman, Dlapa, Slovák - Vondrka, Huml, Tomica - V. Tomeček, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Skokan, Poletín - Hlava, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.