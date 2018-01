Chomutov - Hokejisté Chomutova ve 36. kole extraligy porazili Hradec Králové v prodloužení 3:2. Mountfield na ledě Pirátů prohospodařil dvougólové manko a přišlo ho to draho. V čase 64:57 rozhodl Michal Vondrka. Piráti vyhráli už šesté utkání z posledních sedmi a vybojovali počtvrté za sebou dva body. Mountfield nastoupil bez brankářské jedničky Patrika Rybára a po dvou domácích porážkách přidal třetí.

V první šanci duelu se ocitl Koblasa, jenž se i kvůli marodce v chomutovském kádru přesunul do první formace, ale z těsné blízkosti neskóroval. Na druhé straně trestuhodně přestřelil v samostatném úniku Bednář. Na konci úvodní třetiny měli Piráti značný tlak, avšak žádná střela za Pavelku, který nahradil zraněného Rybára, neprošla.

Hned v úvodu druhé části Bednář trefil v nabídnuté početní výhodě tyč, jež zachránila Lukeše. Krátce poté se fauly hostů i domácích protnuly, s koncem Vondrkova trestu se ocitl sám před bránou Kukumberg, který poslal Hradec Králové do vedení. Chomutov mohl odpovědět v následujících dvou přesilovkách, ale o druhou také přišel a skóre se neměnilo.

Ve 42. minutě dostal přihrávku za obranu Koukal, který rychlou střelou neuspěl, stejně dopadl při dorážce i Smoleňák. O chvíli později se však ranou z pravého kruhu prosadil Pavlík, na jehož zásah ale už po 36 vteřinách odpověděl Šťovíček střelou mezi betony - 1:2.

Po polovině třetího dějství měli Piráti možnost početní výhody, kterou po povedené souhře kolem brankoviště zakončil do prázdné branky Koblasa. V závěru základní hrací doby si svěřenci kouče Růžičky vytvořili tlak, který ale nezužitkovali, takže muselo rozhodnout prodloužení.

V nastaveném čase unikal Cingel, ale Huml jeho výpad čistě překazil. Tři vteřiny před koncem rozhodl s velkou dávkou štěstí Vondrka, jenž se poslední dotkl plachtícího kotouče.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Věděli jsme, že přijede silné mužstvo, protože Hradec má kvalitní tým. Chyběli nám nějací hráči, takže jsme věděli, že to nebude lehké. Chtěli jsme hodně bránit, čekat ve středním pásmu a chodit do rychlých protiútoků. Docela se to dařilo, ale ve druhé třetině dal soupeř první gól a celé to bylo složitější. Když jsme ve třetí třetině dostali na 0:2, zariskovali jsme, protože jsme začali hodně forčekovat. Nakonec se nám povedlo utkání srovnat, prodloužení už je o štěstí. Hráčům děkuji za dobrý výkon."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to vyrovnaný zápas. Měli jsme i díky dobře organizované hře Chomutova trochu pomalejší rozjezd. Od druhé třetiny jsem se zlepšili, výkon šel nahoru a my zaslouženě získali vedení. Měli jsme i další šance, kdy jsme mohli vedení navýšit a odskočit, takže je velká škoda, že jsme šance nevyužili. Ve třetí třetině jsem sice odskočili, ale Chomutov rychle snížil a v přesilovce krásným gólem vyrovnal. Prodloužení bylo nahoru dolů. První šanci jsme měli my, mohli jsme rozhodnout, potom jsme dostali smolný gól. Jsme zklamaný, protože jsme chtěli do nového roku vstoupit vítězně, ale musíme si vážit i bodu."

Piráti Chomutov - Mountfield Hradec Králové 3:2 po prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Šťovíček (Flemming), 53. Koblasa (Huml, Vondrka), 65. Vondrka (Dietz) - 28. Kukumberg (Jaroslav Bednář, Graňák), 44. F. Pavlík (Graňák, Zámorský). Rozhodčí: M. Petružálek, Kika - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3561.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, Grman - J. Havel, Huml, Koblasa - Vondrka, Šťovíček, Sklenář - Chrpa, Smejkal, Poletín - Hlava, Chlouba, Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Hradec Králové: J. Pavelka - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - M. Látal, Koukal, Smoleňák - Vopelka, Kukumberg, Zigo. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.