Třinec (Frýdecko-Místecko) - Byť v prodloužení přišli o bod, hokejisté Chomutova i na ledě Třince potvrdili postavení jasně nejlepšího týmu na venkovních hřištích. Svěřenci Vladimíra Růžičky vyhráli všech pět předchozích duelů venku a naprázdno nevyšli ani dnes, přestože v prodloužení byl šťastnější soupeř.

Chomutov mohl obdivuhodnou sérii výher natáhnout i o šesté utkání. Po gólu útočníka Ivana Humla vedl v 56. minutě 3:2, ale Třinec ze závěrečného tlaku ještě kontroval o minutu později Jiřím Polanským.

"Škoda, že jsme to nedotáhli. Byl to takový zvláštní zápas. Skóre se přelévalo, otočili jsme to, dostali jsme rychle zase vyrovnávací gól. Ale v závěru už jsme to mohli ubránit," řekl novinářům autor první chomutovské branky Jakub Lauko.

Piráti venku slaví úspěch se svým defenzivnějším stylem, který je založený na perfektní hře ve středním pásmu. Zatímco na domácím ledě z pěti pokusů pouze jednou vyhráli v základním hracím čase, venku za šest zápasů nasbírali už patnáct bodů.

"Je to paradox, že venku hrajeme líp než doma," řekl sedmnáctiletý junior. "Nedokážu přesně říct, proč to tak je. Možná, že venku nejsme pod takovým velkým tlakem. Doma se snažíme hrát více dopředu, venku se to snažíme spíše více ubránit. Ale musíme to zlepšit, doma nesmíme prohrávat," řekl Lauko.

I když se Chomutovu nepovedlo zápas dotáhnout k vítěznému závěru, s bodem za remízu z třineckého ledu byl spokojen. "Bylo to vyrovnané utkání, možná se k nim přiklonilo štěstí. Chtěli jsme ubránit výsledek, to se nepovedlo, ale bod odsud je dobrý," řekl Lauko, jehož tým s Třincem v zákaldní hrací době neprohrál už poosmé v řadě.