Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince ztratili na domácím ledě také druhé čtvrtfinálové utkání, když Chomutovu podlehli 3:4 v prodloužení. Piráti v řádné době dotáhli dvougólovou ztrátu a v 77. minutě rozhodl třetím přesilovkovým gólem v zápase Vladimír Růžička. Chomutov vede v sérii 2:0 na zápasy a v nadcházejících dvou utkáních v neděli a pondělí bude mít výhodu domácího prostředí.

Třinec zahájil druhé utkání zhurta a Piráty v první pětiminutovce ždímal v útočném pásmu. Brankář Laco ale Oceláře znovu držel v šachu a vyřešil všechny nepřehledné situace včetně Redenbachovy rány.

Severočeši na ledě deset minut skoro neexistovali. Když už se ale před Hrubce probili, zavánělo to nebezpečím. Mrázek po třineckém zaváhání v 16. minutě proskočil do přečíslení, ale místo příhry líp postavenému soupeři trefil Hrubce. Pak se hosté v přesilovce dostali k prvnímu souvislejšímu tlaku, ale až po ní skóroval Koblasa, který po brejku s Raškou vymetl přesně horní růžek nad Hrubcovým ramenem.

Domácí v druhé části rozpoutali mohutnou ofenzivu a po 81 minutách série pokořil Laca konečně Netík, který sklepl Krajíčkovu střelu od modré čáry. Třinci pak narostla křídla, hosté nestíhali a faulovali. Po obrovském tlaku v přesilovce obrátil skóre důrazný Kane a Roth v další hře pět na čtyři přidal tečovanou ranou třetí gól.

Hosté vypadali, že jsou na kolenou. Ale Třinec je resuscitoval zbytečnými fauly v útočném pásmu. Skokan v přesile pět na tři v 33. minutě dorážkou snížil a Adamského zbytečné podražení gólmana Laca potrestal v početní výhodě Huml pohotovou dorážkou ze skrumáže.

Oceláři tlak obnovili i v úvodu třetí části, ale jejich obléhání nic nepřineslo a v 50. minutě jim málem dal gól Tomica, který z brejku ztroskotal na Hrubcovi. Obě strany propásly možnost rozhodnout normální čas v přesilovkách.

Čtvrtá část byla logicky nejopatrnější a z první šance ji mohl v 71. minutě rozhodnout chomutovský Růžička; po jeho akci puk z brankové čáry vyhodil Krajíček. Růžička si ale spravil náladu v 77. minutě: při Netíkově vyloučení nabral rychlost na pravém křídle a tváří v tvář překonal Hrubce.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Kýhos (Třinec): "Dnešní zápas jsme si prohráli sami, protože za stavu 3:1 už byl Chomutov psychicky hodně dole. My jsme vlastní nedisciplinovaností dostali soupeře zpátky do hry tím, že se necháme zbytečně vyloučit do tří. To by si hráči našich kvalit neměli nikdy dovolit a nakonec se to projeví i na konci, kdy Tomáš Netík udělá úplně zbytečný faul v prodloužení. Chomutov je výborný dozadu a nebezpečný dopředu, to je zatím smrtelná kombinace."

Vladimír Růžička (Chomutov): "Bylo to podobné utkání jako ve středu. S tím rozdílem, že jsme za stavu 1:0 trochu přestali hrát. Třinec měl velký tlak a otočil to na 3:1. Pro nás bylo hrozně důležité, že jsme se znovu vrátili do zápasu a při přesilovkách se nám to povedlo vyrovnat. V prodloužení měl Třinec více ze hry, chtěli jsme dobře bránit a čekat na šanci. Spoléhali jsme, že Třinec by mohl být i víc nervózní, což pak taky hraje roli. Jsem rád, že se nám to pak podařilo přetočit na naši stranu."

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 3:4 v prodl. (0:1, 3:2, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Netík (Krajíček), 28. Kane (Krajíček, Martin Růžička), 30. Roth (Kreps, J. Petružálek) - 19. Koblasa (Raška, Kaše), 33. Skokan (Flemming, Kämpf), 39. Huml (Skokan), 77. V. Růžička ml. (Kämpf). Rozhodčí: Hejduk, Šír - Frodl, Zavřel. Vyloučení: 8:9. Využití: 2:3. Diváci: 4782. Stav série: 0:2.

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, L. Galvas, Nosek - Kane, Kreps, Rákos - Irgl, Netík, Marek Růžička - J. Petružálek, Redenbach, Adamský - Martin Růžička, Marosz, Dravecký. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Chomutov: Laco - Rutta, Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, J. Mrázek, Dlapa - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Kaše, Kämpf, Koblasa - Raška, Šťovíček, Poletín. Tenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.