Praha - Obě série předkola play off hokejové extraligy pokračují. Chomutov i Plzeň v dnešních třetích zápasech odvrátily mečboly soupeřů a zůstávají ve hře o čtvrtfinále. Piráti dosáhli na první vítězství dokonce venku, když po domácích debaklech kontrovali podobným způsobem a vyhráli v Mladé Boleslavi 5:1. Plzeň se oklepala z druhého ztraceného utkání na ledě Vítkovic a doma vyhrála 5:3.

Na výhře Chomutova, který se třikrát prosadil v početních výhodách, se gólem a třemi asistencemi podílel zkušený útočník Ivan Huml. Kapitán Michal Vondrka vstřelil dvě branky a přidal finální přihrávku. Mladá Boleslav vede v sérii 2:1 a další šanci zajistit si postup do čtvrtfinále bude mít v pátek opět v domácím prostředí. Zápas začne v 17:30.

"Na rozdíl od předešlých dvou domácích utkání jsme měli výborný vstup. Hokej je o gólech a nám se podařilo dát tři góly v úvodu," uvedl trenér Chomutova Vladimír Růžička. "Hráči poté získali sebevědomí, stejně jako Boleslav u nás, kde pak hráli lehce a my jsme byli zaskočení. Dnes vyšel začátek nám a pak tam byla lehkost. Věděli jsme, že nás tady čeká těžká práce a jsme rádi, že můžeme přijet v pátek. Vrátili jsme se do hry a budeme bojovat dále," uvedl.

V Plzni ožil nejlepší kanonýr základní části Dominik Kubalík, jenž svou první trefou ve vyřazovacích bojích zvýšil v klíčových okamžicích zápasu na 3:1. Západočeši potvrdili, že se jim doma na Ostravany daří - porazili je v deseti z posledních 11 utkání před svým publikem. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k výhře útočník Tomáš Svoboda. Čtvrtý duel se hraje v pátek opět v Plzni od 18:20.

"Když prohráváte 0:2 (na zápasy) a máte první zápas doma, tak se musí začít jedině aktivní hrou, dobrý forčekingem a dohráváním. Prostě tím, co k play off patří. Začali jsme tak, podařilo se nám dát góly, ve druhé třetině jsme na to navázali. Chtěl bych klukům poděkovat, naše situace nebyla a stále není lehká, ale takhle si představujeme, že se hrají zápasy play off. Zítra to začne nanovo," uvedl kouč vítězů Ladislav Čihák.

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas:

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Orsava (Musil, Kučný) - 10. Vondrka (Huml), 15. Skokan (Huml), 16. Vondrka, 40. Poletín (Huml, J. Mrázek), 47. Huml (Vondrka, Rutta). Rozhodčí: Lacina, Pavlovič - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:3. Diváci: 4037. Stav série: 2:1.

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 5:3 (2:0, 3:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. T. Svoboda (Kadlec, Kratěna), 17. Preisinger (T. Svoboda, Stach), 25. D. Kubalík (Kracík, Indrák), 31. Kracík (D. Sklenička), 39. Čerešňák (T. Svoboda, Stach) - 22. Balán, 35. O. Roman (P. Zdráhal, Olesz), 53. Kucsera (D. Květoň). Rozhodčí: Pešina, Hribik - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 7:6, navíc Schleiss (Plzeň) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5340. Stav série: 1:2.