Chomutov - Hokejisté Zlína vyhráli ve 12. kole extraligy na ledě Chomutova 4:1 a připravili tak Pirátům čtvrtou porážku v řadě před svými fanoušky. Zlínští uspěli v šestém z posledních sedmi zápasů, tři body na kluzištích soupeřů však získali poprvé v sezoně.

Utkání začalo únikem Sklenáře, jenž neuspěl proti Kašíkovi, který v následném oslabení svého týmu neměl náročnější práci. Naopak na druhé stranu po chybě Valacha u modré čáře unikl Ondráček, ale nevystřelil přesně stejně jako v dalším přečíslení Okál.

Skóre otevřel v deváté minutě Tomica, jehož rána z mezikruží se zastavila až v síti. Po neúspěšných pokusech Koblasy a Chpry začali úřadovat Berani, Valenta vyrovnal v šestnáctém minutě z mezikruží a o dvě minuty později dokonal obrat Roberts Bukarts rychlou střelou ze spodní hranice pravého kruhu.

V dresu Pirátů si dvouminutový trest vysloužil Dlapa, jehož nedisciplinovanost nakonec hosté potrestali. Proti Freibergsovi se Laco ještě stihl přesunout, ale poté nedokázal zabránit dorážce Rihardse Bukartse, jenž zvýšil na rozdíl dvou gólů.

Početní výhodu si zahráli i domácí, kteří ale tlačili do zlínské obrany marně. Nejlepší počin si připsal Růžička mladší, jenž tečoval nahození od modré do tyčky.

Chomutovští si ve třetí části vytvářeli už od počátku tlak, který vyústil druhou nastřelenou tyčkou z pravého kruhu Valachem. Krátce poté hráli domácí tři početní výhody v krátkém sledu za sebou, ale žádnou nevyužili. Branku měl na holi Růžička, který z levé strany nechal vyniknout Kašíka, jenž poté ustál i značný tlak Poletína. V závěru to domácí zkoušeli v šesti, což se jim nevyplatilo. Ondráček pečetil výhru hostů šest vteřin před koncem do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Martínek (Chomutov): "Opakuje se stejný scénář. Dostaneme se do vedení, ale potom inkasujeme zbytečné góly. Šest minut na konci druhé části a celá třetí třetina byla od nás celkem dobrá, snažili jsme se s výsledkem něco udělat. Šlo od nás hodně střel, ale gólman hostů předvedl vynikající výkon. My se střelecky trochu trápíme a paradoxně se nám lépe hraje venku než doma. Snad uhrajeme nějaké body teď, kdy nastoupíme dvakrát venku."

Robert Svoboda (Zlín): "Samozřejmě jsme za vítězstvím rádi. Podařil se nám vstup do utkání, měli jsme lepší pohyb a nezaskočil nás ani gól domácích, protože se nám skóre podařilo otočit. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Rozhodlo, že se domácím nevydařily přesilovky ve třetí třetině. My jsme předvedli výborný výkon podpořený Kašíkem v bráně."

Piráti Chomutov - Aukro Berani Zlín 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Tomica (Vondrka) - 16. Valenta, 19. Roberts Bukarts (D. Šťastný), 27. Rihards Bukarts (O. Veselý, Matějíček), 60. J. Ondráček. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Bejček - Komárek, Zíka. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 3924.

Chomutov: Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Rašner, Slovák, Dlapa, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Lauko, Poletín - Chlouba, V. Tomeček, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Zlín: Kašík - Matějíček, Řezníček, Ferenc, Freiberg, Petran, Valenta, Gazda - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Popelka, O. Veselý - Riharts Bukarts, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.