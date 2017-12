Právě zveřejněno

Praha - Další pokus o tříbodový zisk za vítězství v základní hrací době mají před sebou díky středeční dohrávce 27. kola extraligy hokejisté Chomutova, kteří přivítají Olomouc. Piráti na něj čekají už měsíc a půl, naplno bodovali naposledy 22. října, kdy doma přetlačili Pardubice (3:2). Hanáci mají za sebou naopak úspěšné období, během nějž bodovali v osmi z devíti utkání.

Chomutov, který do sezony skvěle vstoupil, je nyní až dvanáctý. A na poslední Jihlavu má k dobru jen dva body. "Narazí na sebe týmy, jež jsou momentálně ve zcela jiném rozpoložení. Olomouc od začátku sezony výkony překvapuje a drží si výsledky. My jsme v opačné situaci - nedaří se nám a leží na nás deka. Bude to souboj s naším sebevědomím a hlavou. Věříme, že mužstvo má sílu. Je to jen o tom, abychom si vše v hlavách srovnali a přenesli věci z tréninku na led," řekl chomutovský asistent Jan Šťastný.

Připustil, že nálada v mužstvu po minulém zápase v Mladé Boleslavi, kde Severočeši prohráli v neděli jednoznačně 0:5, byla hodně špatná. "Od doby, co jsme pod dekou, byla nejtěžší. Na ledě je ale vidět, že to všichni chceme zlomit. Celý tým věříme, že jsme toho schopní a dokážeme hrát parádní hokej jako loni. Prostě jsme teď v krizi. Musíme začít hrát jednoduchý hokej," nastínil Šťastný.

"Každý se to snaží vzít nějak na sebe, ale to není cesta. Musíme začít přesně plnit, co chce hlavní trenér - hrát jednoduše z obraného pásma, držet systém a snažit se vyslat co nejvíce střel na bránu soupeře. Pak bude větší šance nějaký gól dát," doplnil Šťastný. Na marodce je kvůli angíně Vojtěch Tomeček, jinak je tým v pořádku.

Olomouc v neděli po 35 dnech ochutnala, jaké to je opouštět extraligový led bez bodu. Její šňůru osmi zápasů s bodovým ziskem ukončily Vítkovice. Soupeř Hanáků je na tom ale s momentální formou podstatně hůře. Kohouti navíc venku pětkrát v řadě bodovali a naprázdno v soupeřově aréně naposledy vyšli 13. října v Brně na ledě úřadujícího šampiona Komety.

Pro kouče Zdeňka Veneru je komplikací zranění obránce Škůrka, kterého budou Olomoučtí postrádat delší dobu a za nějž bude olomoucký trenér muset najít náhradu. "Chyběl nám už proti Vítkovicím a hlavně v přesilových hrách byla jeho absence cítit. Nedostávali jsme se do většího tlaku," řekl Venera.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 27. kola hokejové Tipsport extraligy:

Piráti Chomutov (12.) - HC Olomouc (7.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:5.

Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 27 zápasů/25 bodů (12 branek + 13 asistencí) - Jan Knotek 27/16 (7+9).

Statistiky brankářů: Ján Laco průměr 2,81 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,24 procenta, Štěpán Lukeš 2,75 a 89,40 - Branislav Konrád 2,38, 90,67 a šestkrát udržel čisté konto, Martin Falter 0 a 100.

Zajímavosti:

- Piráti prohráli osm z posledních devíti zápasů a získali v nich pouhé čtyři body. Na tříbodový zisk čekají od 22. října.

- Hanáci bodovali v osmi z posledních devíti vystoupení.

- Olomouc pětkrát za sebou venku bodovala, ale z toho jen jednou vyhrála.

- Olomoucký obránce Tomáš Houdek může sehrát 500. zápas v extralize.

- Domácí útočník Dávid Skokan oslaví ve středu 29. narozeniny.