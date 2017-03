Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, 12. března v Ostravě. Zleva Peter Frühauf z Plzně, vítkovický brankář Patrik Bartošák, plzeňský David Stach a David Květoň z Vítkovic.

Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, 12. března v Ostravě. Zleva Peter Frühauf z Plzně, vítkovický brankář Patrik Bartošák, plzeňský David Stach a David Květoň z Vítkovic. ČTK/Horsinka Adolf

Praha - Zbývajícími čtvrtfinalisty play off extraligy se stali hokejisté Chomutova a Plzně. Piráti porazili Mladou Boleslav 6:1 a dokonali před vlastními fanoušky obrat v sérii z 0:2 na 3:2 na zápasy. To samé se povedlo Plzni, která dovršila obrat na vítkovickém ledě výhrou 2:1 ve druhém prodloužení. Třetí nejdelší zápas v historii domácí nejvyšší soutěže rozhodl v čase 94:22 útočník David Stach. Chomutov se utká ve čtvrtfinále s Třincem, Plzeň vyzve liberecké mistry.

Před Chomutovem a Plzní se podařilo otočit sérii play off extraligy z 0:2 na 3:2 pouze Olomouci, která v roce 1994 takto završila semifinále s Kladnem. Pátý duel tehdy vyhrála na ledě soupeře 6:5.

Chomutovské Piráty, kteří obsadili v základní části sedmé místo, nasměroval za postupem dvěma góly v první třetině útočník Ivan Huml. Hned čtyřikrát se domácí prosadili v přesilových hrách, nejproduktivnějším hráčem utkání byl nakonec další forvard Vladimír Růžička mladší, jenž si připsal čtyři body za gól a tři asistence.

"Utkání jsme odehráli hodně dobře z obrany. Dobře jsme bránili oslabení i v pěti. Důležité bylo, že hned z první přesilovky jsme dali gól a trošku se uklidnili. Ve druhé třetině jsme rozhodli a třetí se dohrávala. Hráčům bych chtěl poděkovat, protože prohrávat v sérii 0:2 doma a pak vyhrát dvakrát venku, celkově třikrát v řadě, není nic jednoduchého," uvedl kouč Vladimír Růžička starší.

"V sérii jsme měli výborně nakročeno; z Chomutova jsme jeli za stavu 2:0 pro nás, což jsme nečekali ani v nejlepším snu. Myslím si, že Chomutovští byli hodně dole, ale jejich mužstvo prokázalo, že má charakter a vůdčí osobnosti ho dokážou táhnout na ledě i v kabině. Zaslouženě postoupili, i když prohrát ze stavu 2:0 je trošku trestuhodné," řekl mladoboleslavský trenér František Výborný.

Delší duely než v Ostravě se hrály jen v roce 2013. Tehdy v pátém zápase předkola vyhrály Vítkovice v Českých Budějovicích 3:2 v prodloužení díky trefě Petera Húževky v čase 113:51. Plzeň pak v sedmém finále rozhodla o zisku titulu ve Zlíně v čase 96:15, kdy rozhodl Martin Straka, dnešní kouč Plzně.

Hrdina Západočechů Stach přitom vstřelil první gól v play off v kariéře. "V závěru už nikdo podle mě nemohl. Čekalo se na jednu šanci, která přijde. Naštěstí mi to tam propadlo a já se to snažil jen dobře trefit. Nemusím vykládat, že jsem hrozně šťastný," řekl Stach.

Ve 3. kole skupiny o umístění se poprvé radovaly Pardubice. V souboji dvou posledních celků, které již jsou odsouzeny k baráži, porazilo Dynamo Karlovy Vary 5:3, přestože v úvodu zápasu prohrávalo brzy 0:2. Domácí ale vyhráli za tři body poprvé od 29. ledna, kdy dobyli led vedoucího Liberce (6:3). Na tříbodovou výhru v domácím prostředí čekali Východočeši dokonce od 25. listopadu.

Ve druhém utkání podlehl Zlín před svými diváky Olomouci 0:2. Ve 37. minutě rozhodl přesilovkovou trefou bek David Škůrek. Druhý gól přidal v oslabení útočník Marek Laš, čisté konto vychytal před 1427 diváky Martin Falter.

Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápasy:

-------

Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Huml (Poletín, Rutta), 9. Huml (L. Chalupa, Skokan), 24. Flemming (V. Růžička ml., Kämpf), 28. V. Růžička ml., 33. Kämpf (Skokan, V. Růžička ml.), 37. D. Kaše (V. Růžička ml., Kämpf) - 52. Žejdl (Klepiš). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:7, navíc Klepiš 10 min., Štich (oba Ml. Boleslav) 5 min. a do konce utkání + 10 min. a do konce utkání. Využití: 4:0. Diváci: 5250 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:2.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 1:2 ve 2. prodloužení (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 46. Kucsera (Vandas) - 34. Indrák, 95. Stach (Preisinger). Rozhodčí: Hodek, Hradil - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 9687. Konečný stav série: 2:3.

3. kolo skupiny o umístění v extralize:

--------

PSG Zlín - HC Olomouc 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Škůrek (Roman Vlach, Burian), 55. Laš. Rozhodčí: Kika, Kubičík - Ganger, Hanzlík. Vyloučení: 5:5, navíc Macuh (Olomouc) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1427.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. P. Sýkora (Rolinek, Trončinský), 29. J. Sýkora (Nedbal, Zajíc), 34. T. Kaut (Zajíc, F. Zadina), 47. F. Zadina (T. Kaut, M. Beran), 54. Nahodil (Rolinek, Trončinský) - 3. Dušek (Mikulík), 6. Stloukal (Flek), 40. T. Rachůnek. Rozhodčí: Horák, Hejduk - Flegl, Kotlík. Vyloučení: 6:8. Využití: 3:0. Diváci: 3024.

Tabulka:

11. Olomouc 55 19 7 5 24 130:135 76 12. Zlín 55 18 8 4 25 136:166 74 13. Karlovy Vary 55 14 1 11 29 122:171 55 14. Pardubice 55 10 6 5 34 138:192 47