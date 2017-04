Superfinále play off florbalové superligy mužů: Mladá Boleslav - Chodov, 17. dubna v Praze. Florbalisté Chodova (na snímku) obhájili titul v superlize. V superfinále v pražské O2 areně před 11.237 diváky zdolali vítěze základní části Mladou Boleslav 3:1.

Superfinále play off florbalové superligy mužů: Mladá Boleslav - Chodov, 17. dubna v Praze. Florbalisté Chodova (na snímku) obhájili titul v superlize. V superfinále v pražské O2 areně před 11.237 diváky zdolali vítěze základní části Mladou Boleslav 3:1. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Florbalisté Chodova obhájili titul v superlize a radují se z druhého triumfu. V superfinále v pražské O2 areně zdolali před druhou nejvyšší návštěvou v historii soutěže 11.237 diváků vítěze základní části Mladou Boleslav 3:1. Pražané si díky triumfu zahrají v říjnu na Poháru mistrů ve finském Seinäjoki.

"Nečekal jsem, že to bude tak opatrný zápas celou dobu. Myslel jsem, že se do toho Boleslav po začátku dostane, ale přišlo mi, že hráli až moc opatrně. My jsme hráli z pevné obrany, čekali jsme na chyby a proměnění nějaké šance," řekl autor vítězné branky Tomáš Sýkora.

Lépe vykročili do zápasu Středočeši, kteří se v sedmé minutě ujali vedení. Po rychlém brejku Mladé Boleslavi sice Sýkora zblokoval Curneyho přihrávku na volného Krajcigra, ale balónek se vrátil ke kanonýrovi Středočechů, který přesnou ránou překonal Baráka. Za 130 vteřin bylo vyrovnáno, když Bauera prostřelil z levé strany Pražan.

Na další trefu se pak čekalo dlouho. Mladá Boleslav byla nebezpečnější, ale Barák pochytal šance Grubera i Pluhaře. Bauera prověřil nebezpečnou střelou od mantinelu nejproduktivnější hráč základní části Dóža. Stav se nezměnil ani ve druhém dějství, v kterém velkých šancí ještě ubylo a kralovali oba brankáři.

V 47. minutě mohl otočit skóre utkání Tyl, ale Bauer si s jeho zakončením zblízka poradil. Pak po Kotlasově střele odražené od zadního mantinelu netrefil odkrytou branku Pražák. Na druhé straně nezamířil přesně Zakonov.

V 53. minutě se sice Chodov radoval po Dóžově dorážce do posunuté branky, ale sudí Černý s Janouškem po prvním použití videozáznamu v soutěži rozhodli, že gól nepadl. Za Mladou Boleslav mohl udeřit z brejku tísněný Krajcigr, avšak neuspěl. Rozhodla tak Sýkorova střela od levého mantinelu, na kterou nedokázali v šancích Středočechů odpovědět Krzyžanek ani Gwuždž.

Mladá Boleslav, která vyhrála základní část s rekordními 63 body, tak ani napodruhé v superfinále neuspěla. Před dvěma roky podlehla Střešovicím 6:7 po samostatných nájezdech. "Měli jsme ambice titul udělat. Navíc jak zápas probíhal, tak jsme k tomu měli víc než blízko. Měli jsme to naprosto ve svých rukách," prohlásil trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

"Věděli jsme, že Chodov nastoupí s pasivní hrou. Bohužel jsme nedokázali být aktivnější a proměnit příležitosti. Myslím, že jsme si těch vyložených vytvořili o něco málo víc. Chodov byl připravený na jeden moment a ten jim vyšel," dodal Pazdera.

"Byl to pro nás strašně těžký zápas. Boleslav je vynikající tým, který to potvrzoval celou sezonu. Nám v průběhu zápasu ještě nějací další hráči vypadli, museli jsme bojovat v deseti jedenácti lidech. Tomu jsem přizpůsobil taktiku a jsem rád, že nám vyšla. Je to hlavně zásluha kluků," prohlásil trenér Chodova David Podhráský.

Mladá Boleslav - Chodov 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Curney (Natov) - 9. Pražan (Dóža), 54. Sýkora (Pražan), 60. Dóža. Rozhodčí: Černý, Janoušek. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 11.237.

Konečné pořadí superligy v sezoně 2016/17:

1. Chodov, 2. Mladá Boleslav, 3. Tatran Střešovice, 4. SC Vítkovice, 5. Bulldogs Brno, 6. FBC Ostrava, 7. Panthers Otrokovice, 8. FbŠ Bohemians, 9. Sparta Praha, 10. Sokol Pardubice, 11. FBC Liberec, 12. Kanonýři Kladno.