Londýn - Inés Henriquesová z Portugalska při premiéře chodeckého maratonu na mistrovství světa vylepšila v Londýně vlastní světový rekord časem 4:05:56. Závod mužů na stejné trati vyhrál také světový rekordman Francouz Yohann Diniz v čase 3:33:12. Cílem prošel s více než osmiminutovým náskokem před japonskou dvojicí Hirooki Arai - Kai Kobajaši a na dvoukilometrovém okruhu téměř všechny soupeře předešel o celé kolo. Chodkyni Anežku Drahotovou čeká od 13:20 závod na 20 km a večer poběží finále na 1500 metrů Jakub Holuša.

Sedmatřicetiletá Portugalka už startovala sedmkrát na mistrovství světa, ale na medaili na 20 kilometrů nemohla pomýšlet. Nová disciplína jí však dokonale vyhovuje a letos v lednu vytvořila na domácí trati světový rekord 4:08:26. V Londýně ho dnes zlepšila o dvě a půl minuty a v cíli byla s více než tříminutovým náskokem před Číňankou Jin Chang. Vedle 60 tisíc dolarů, které bere každý atletický mistr světa, se může těšit i na stotisícovou prémii za přepis světových tabulek.

Devětatřicetiletý Diniz vyrazil v St. James Parku ostře hned od startu, od třetího z 25 kol jasně vedl a náskok neustále zvyšoval. V polovině trati byl před sedmičkou pronásledovatelů o tři minuty dříve a stále se vzdaloval.

Od stříbra na MS v Ósace v roce 2007 se Dinizovi na světové scéně nedařilo. Velké závody buď vzdal, nebo byl diskvalifikován. To se mu stalo i na stejné trati při olympiádě v roce 2012, kdy byl v cíli vyloučen kvůli tomu, že lahev s pitím přijal mimo občerstvovací zónu.

Loni v Riu de Janeiro také dlouho vedl, ale pak měl žaludeční problémy, dokonce se na trati zhroutil a zcela vyčerpán došel na osmém místě. Tentokrát roli favorita zvládl a soupeřům nedal šanci. Kilometr před cílem si dal kolem ramen francouzskou trikolóru a dosáhl druhého nejlepšího času v historii. Jen on sám byl v roce 2014 v Curychu ještě o 39 sekund rychlejší.

Dvanáct kilometrů před cílem se ze skupiny pronásledovatelů odpoutali oba Japonci. Arai k bronzu z Ria přidal stříbro, Kobajaši získal první bronz.

Postupem do finále si mílař Jakub Holuša splnil sen. K dnešnímu vyvrcholení závodu na 1500 metrů hodlá přistoupit tak, jako by to mělo být jeho poslední finále v životě. Boj o medaile, který v Londýně začne v 21:30, se podle nejrychlejšího semifinalisty může vyvíjet prakticky jakkoliv.

"Takže to brát jako životní závod a zkoncentrovat se tak, že prostě můžu udělat jakýkoliv výsledek. Být aktivní v mysli, být aktivní součástí závodu a všechno je možný," uvedl devětadvacetiletý český rekordman, držitel stříbra z loňského halového MS.