Praha - Ve vyšších polohách ČR a na celé Vysočině se mohou až do nedělního večera tvořit sněhové jazyky. Části Krušných hor, zejména oblasti Klínovecké hornatiny, pak hrozí závěje. V nížinách může i nadále vznikat náledí nebo zmrazky. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na horách a ve vyšších polohách v pohraničí a také na Českomoravské vrchovině bude foukat čerstvý až mírný nárazovitý vítr a bude nadále sněžit. Připadnout může mezi deseti až 30 centimetry nového sněhu. Prachový sníh se bude při větru vířit a tím mohou vznikat sněhové jazyky nebo závěje.

Výstraha ČHMÚ před závějemi s vysokým stupněm nebezpečí platí pro části krajů Ústeckého a Karlovarského od dnešních 11:00 do nedělních 06:00. Před sněhovými jazyky pak je v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od dnešních 11:00 do nedělních 18:00, a to pro Vysočinu a polohy od 600 metrů nad mořem v krajích Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém.