Praha - Teploty ani srážky v nadcházejících čtyřech týdnech nevybočí podle meteorologů z průměru. Celodenní mrazy tak lze očekávat až v prvním týdnu nového roku 2018. Na horách bude ale postupně přibývat sněhu. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který ho dnes zveřejnil na svém webu.

Do konce roku budou podle něj minimální teploty pod bodem mrazu, naopak maximální většinou nad ním. V době vánočních svátků by se tak průměrná teplota měla přes den pohybovat kolem jednoho stupně nad nulou, o týden později by už měla být pod nulou a nejnižší noční teploty by mohly spadnout k minus 12 stupňům.

Ani v souvislosti se srážkami meteorologové neočekávají žádné velké odchylky od průměru. "Ve všech týdnech předpokládáme srážkově normální průběh počasí s přibýváním sněhové pokrývky na horách," uvedli.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 11. prosince do 7. ledna je minus 0,8 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1996, kdy průměr činil minus 6,2 stupně. Dosavadní nejvyšší průměr 2,7 stupně je z roku 1987. Nejvíce srážek zatím spadlo v roce 1986, kdy meteorologové naměřili 97 milimetrů. Nejméně jich bylo v roce 1972, kdy srážkový úhrn činil dva litry na metr čtvereční. Průměr pro sledované období je 46 milimetrů.

Meteorologové ale opakovaně upozorňují, že měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy. Je vytvářen pro celé Česko, takže nemůže postihnout rozdíly počasí v jednotlivých regionech. Úspěšnost výhledu se podle nich pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.